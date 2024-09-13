İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı

Fatih'te içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar kendilerini güçlükle araçtan atarken, o anlar kameraya yansıdı.

İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fatih’te içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar kendilerini güçlükle araçtan atarken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sıralarında Fatih’te olay Pazartekke İETT Durağında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsünün motoru bir anda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmında dumanlar yükselirken, şoför aracı yol kenarına çekti. Yangında can pazarı yaşanırken, büyük panik yaşayan yolcular kendilerini can havliyle dışarı attı. Çevredekiler aracı yangın söndürme tüpüyle söndürürken, o anlar kameraya yansıdı.

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