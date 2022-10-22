İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

Arnavutköy’de İETT otobüsünde bir kadın ile diğer yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntülerde kadının yolculara hakaretler savurduğu görüldü.

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi belli olmazken, taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kadının diğer yolculara “salaklar” diye hakaret ettiği ve yolcuları “siz hangi durakta inecekseniz ben de orada ineceğim” diyerek tehdit ettiği görüldü.