İETT otobüsünün önünü kesti, hem şoföre hem yolculara dehşeti yaşattı

Beyoğlu’nda İETT otobüsünün içerisindeki kişiyle konuşmak isteyen bir şahıs otobüsün önünü aracıyla kesti. İETT otobüsünün önünü kestikten sonra kapıların açılmasını isteyen şahıs, eline telefon alan İETT otobüs şoförünün telefonunu elinden alıp otobüste bulunan bebek arabalı bir kadını indirerek kendi aracına bindirdi. Hem şoföre hem de yolculara dehşet anlarını yaşatan şahısın o halleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 54 HS sefer numaralı İETT otobüsünde bulunan bir kadın ile telefonda başka bir şahıs tartıştıktan kısa süre sonra otobüsün yanına yaklaşan bir otomobil bir müddet otobüsün çevresinde ilerledikten sonra önünü kesti. Otomobil ile İETT otobüsünün önünü kesen şahıs duran trafiğe de aldırış etmeden aracından inerek kapıların açılmasını istedi. Kapıları açan şoför eline telefonunu aldığı esnada şahıs şoförün elinden telefonu aldı. Kısa süren tartışmanın ardından otobüste seheyat halinde olan bebek arabalı bir kadını otobüsten indiren şahıs kendi otomobiline bindirdi. Yaşananlar anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otobüsten inen bebek arabalı kadın önce bebek arabasını aracın arka koltuğuna koydu daha sonra kendisi araca bindi. Şahıs daha sonra otobüsün önünden çekildi. Bir müddet olay yerinde bekleyen İETT otobüsü daha sonra sefere devam etti. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.