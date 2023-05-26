İflasın eşiğine gelen KAYI A.Ş.'nin karı 4 katı arttı

KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tüfekçi, şirketlerin 2018 yılında 465 bin lira zarar ettiğini, 2022 yılında ise 1 milyon 649 bin lira kâra geçtiklerini söyledi.

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Gürkan Akyurt aynı zamanda KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Melih Tüfekçi ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tüfekçi belediye iştirakleri olan KAYI A.Ş.’nin gelir gider gösteren bir tabloyla 2018’den bugün neler yapıldığı anlattı. Tüfekçi, 2022’nin Haziran ayında kendi ekibinin devraldığı KAYI A.Ş.’ye 6 ayda yılda 1 milyon 649 bin lira kar ettiklerini belirterek, "2018 de 465 bin lira zara etmiş KAYI A.Ş., 2019 yılında 1 buçuk milyon zarar var, 2020 yılında tabi bunda pandemininde etkisi de var ne kar ne zarar gibi bir durum ortaya çıkmış. O sen 15 bin artıda gibi gözüküyor. 2021 yılında 448 bin lira artıda. Geçtiğimiz yılda 2022 yılında da bizim devraldığımız yılda 1 milyon 649 bin lira kar ettik. Biz 4’üncü aydan 7’inci aya kadar bu karı yaptık. Kayı işletmelerinin 2023 yılının Ocak ayında 534 bin lira, Şubat ayında 423 bin lira deprem olduğu için etkisi vardı, Mart ayında 560 bin lira Nisan’da 718 bin lira ramazan olmasına rağmen. Mayıs’ta bugün itibariyle 550 bin lira normalde şöyle kıyaslama yapalım bizden önce bir yılda 500 bin lira tahsilât yapılırken, yılda 500 bin lira z raporu kesilip para yatırılırken sisteme biz şu anda ayda ortalama 600, 650 bin lira para yatırıyoruz yani bütün tesislerimizde sistem var sistemden çıkış yapılmadan hiçbir mal verilmiyor sistemden daha sonra akşam arkadaşlar z raporunu kesiyor bunların görüntüleri bize geliyor belediye yazışma gruplarından da takip ediyoruz daha sonra o gün Z raporunun teslimatı alınıyor bankaya yatırılıyor" dedi.

"Faturaları kayıt dışı alırsanız, malı kayıt dışı satarsanız neyi denetleyecekler"

Bir basın mensubunun "Bu anlattıklarınız daha önceden yapılmıyordu" soruna Tüfekçi, "Hayır yapılmıyordu. Sizce yapılıyor muydu bence veriler konuşuluyor. KAYI A.Ş. kamu iştiraki olan bir şirket. Özel denetçiler geldiğinde bizde ara, ara denetleniyoruz bizde bu arada şunun altını çiziyim ilk göreve geldiğimizde bir bağımsız denetçiler birlikte denetlendirdik şirketimizi. Daha önceden olmayan şeyi denetleyemezsiniz yani nasıl olmayan şeyi denetleyemezsiniz. Faturaları kayıt dışı alırsanız malı kayıt dışı satarsanız z raporlarını kesmezseniz bunun vergisel olarak maliyeye ve şirketin bilançosuna yansıtmazsanız neyi denetleyecekler. O dönemdeki denetim raporları şu süreçte ki mahkemeye intikal eden süreçlerde var bunu konuşmak çok doğru değil" dedi.

"Göreve geldiğimizde yalnızca 3 olan işletme sayımızı 8’e çıkardık"

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ise, "Biz böyle devraldık, bu aşamadayız böyle toparladık diğer taraf mahkemelik hiç güzel olmaz konuşmamız. Bizim kayı aş olarak herhangi bir borcumuz yok. KAYI A.Ş.’nin geldiği nokta çok daha kar eden kendi personelinin maaşını çok rahat ödeyebilen kendi elektriğini kendi suyunu kendi doğalgazını çok rahat ödeyebilen tadilatını kendi yapabilen bir şirket. 33 çalışanımız var ama. Göreve geldiğimizde yalnızca 3 olan işletme sayımızı 8’e çıkardık. Dolmabahçe Restoran, Selanik Kafe, Çınaraltı Çay Bahçesi, Vadi Park Sosyal Tesisleri ve Spor Kompleksi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe, Güneş Toki Market, Milli Egemenlik Parkı Down Kafe ve Havuz Kafe’yi işletmelerimize ekledik. Kayı A.Ş. belirtilen bu alanlardaki çalışmalarıyla şu ana kadar sürekli kar etti" ifadelerini kullandı.