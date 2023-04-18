İftar davetine gitmişti, dışarıya çıktığında şaşkına döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Akrabasına iftar yemeğine giden hasarlı aracın sürücüsü, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen M.A. idaresindeki 41 AJF 508 plaka hafif ticari araç, park halinde olan 41 ADV 038 ve 34 KD 6855 plakalı otomobillere çarptı. O esnada iftar yapan araç sahipleri kazanın sesiyle dışarıya fırladı. Otomobillerini o halde gören araç sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Akrabasına iftar yapmaya gelen ve aracı hasar gören aracı hasar gören Hüseyin Nuri Açıkgöz, "Evde iftar yaptığımız esnada gürültü sesine dışarıya çıktık. 2 otomobile birden vurmuşlar. Kaza yapan sürücünün ehliyeti yok, kendi aracı da değil. Kimlik dahi polise veremedi" dedi.