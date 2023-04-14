İftar programında bir araya geldiler

Bilecik’te AK Partili belediye başkanları ve 28’inci dönem milletvekili adayları iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftar programına Milletvekili adayı Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım programda yaptığı konuşmada, “Bugün gönül soframızda partimizin emektarları olan önceki dönemlerde görev yapmış il başkanlarımız ile yönetimleri, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımızı ağırladık. Tüm teşkilatımızın ilk günkü heyecanı taşıdığını görüyorum. Partimizin kurulduğu günden bu güne muhasebemizi yaparak inşallah 2023 seçimlerinde şimdiye kadar almış olduğumuz sonuçlardan bile iyisini alarak cumhurbaşkanımızı yine birinci çıkartacağız” dedi.