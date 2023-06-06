İftar vakti aile katliamı yapan şahıs yeniden hakim karşısında

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi ve şüphelinin saklanmasına yardım eden arkadaşı yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.T.’nin, "Olay günü Tuncay Güler ve babası yanıma geldi. Bedri Güler, sanayide tartıştıklarını söyledi ve sanık Ç.G.’nin kendilerine ’hepiniz akşam evde olun, sizi vuracağım’ dediğini söyledi" ifadesi dikkat çekti.

Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak’ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler’e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.’nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğenin saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.’ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aile katliamı yapan sanık hakim karşısına çıktı

Davaya ilişkin olarak ağabeyi Bedri Güler’e karşı ‘kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler’e ve yeğeni Tuncay Güler’e karşı ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez müebbet ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Ç.G. ile ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz yargılanan sanık M.T.T. yeniden hakim karşısına çıktı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları, tutuklu sanık Ç.G. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlendi

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşmada tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık Ç.G.’nin oğlu tanık E.G., "Tapunun üzerine borç vardı. Babam amcamla borcu ödemek istiyordu ama amcaoğulları çok karışıyorlardı. Olay günü işten gelmiştim, uyuyordum. O sırada silah seslerini duydum. Evin giriş kapısı önünde babamla karşılaştım, ’anneni de al dayının yanına git’ dedi. Yolda ağabeyimi aradım, eve gitmemesini söyledim" derken, sanığın diğer oğlu M.G. ise, "Olay saatinde iş yerinden eve dönerken serviste kardeşim aradı ve dayımlara gitmemi söyledi. Yanlarına gidince E.G., ’Babam T.G.’yi vurdu’ dedi. Çöktüm kaldım sonra da dayımlara polisler geldi" dedi.

Tanık ifadesi kan dondurdu

Olayda vefat eden Tuncay Güler’in arkadaşı olan tanık Y.T. ise, "Olay günü Tuncay Güler ve babası yanıma geldi. Bedri Güler, sanayide tartıştıklarını söyledi ve sanık Ç.G.’nin kendilerine ’hepiniz akşam evde olun, sizi vuracağım’ dediğini söyledi" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanması yönünde talebini söyledi. Söz verilen sanık Ç.G. ise tanık Y.T.’nin ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, "Bugüne kadar ağabeyim ile benim arkadaşlarımız ortaktır. Dilediğinizi dinleyebilirsiniz. Başka diyeceğim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.