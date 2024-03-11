İftar yolunda feci kaza: 4 ölü

Bakırköy'de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

İftar yolunda feci kaza: 4 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bakırköy’de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri’ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

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