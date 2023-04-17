İftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıtmıştı, takdir toplayan sürücü o anları anlattı

Kocaeli’de iftar vakti seyir halindeyken girince yolculara iftariyelik dağıtan otobüs şoförü Murat Uğurlu, "Yolcularımızın güzel dualarını alıyoruz. Hizmeti çok hoş karşılıyorlar. Ramazan ayında bunu yapmak güzel bir duygu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park’ta çalışan otobüs şoförü Murat Uğurlu, yaptığı davranışla takdir topladı. Gölcük’ten Gebze’ye giden otobüs seyir halindeyken Kocaeli için iftar vakti geldi ve ezan okundu. Bunun üzerine aracı durduran Uğurlu, iftara yetişemeyen yolcular için iftariyelik dağıttı. O anlar araç içi kameraya yansırken, yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

"Yolcularımızın güzel dualarını alıyoruz, hizmeti çok hoş karşılıyorlar"

Ramazan ayında yolcuların dualarını almanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden sürücü Murat Uğurlu, "Her sene olduğu gibi bu yıl da uzun hatlarımızda akşamdan hazırlanan kumanyalarımız veriliyor. Kumanyaları otobüslerimize alıp iftar saatine 1-2 dakika kala aracımızı düzgün bir şekilde yolun sağına çekip yolcularımıza tek tek temin ediyoruz, dağıtıyoruz. Yolcularımız da teşekkür edip bu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını söylüyorlar. Biz buna 5 yıldır devam ediyoruz. Yolcularımızın güzel dualarını alıyoruz. Çok hoş karşılıyorlar. Ramazan ayında bunu yapmak güzel bir duygu. Zaten oruçlu oluyoruz. Bizimle beraber oruçlu olan yolcularımız da aynı şekilde. Yeri geliyor, ‘Sağ ol ben oruç tutmuyorum’ diyen oluyor. Tutmayanlara da biz yine temin ediyoruz, onların da hakkı olduğunu söylüyoruz. Herkes çok teşekkürlerini iletip çok güzel bir hizmet olduğunu söylüyor. Biz de gurur duyuyoruz" diye konuştu.