İftara yetişemeyenlerin çorbası Esenyurt Belediyesi'nden

Ramazan’da trafiğe yakalanıp iftarı kaçıran vatandaşların imdadına Esenyurt Belediyesi yetişiyor. İlçenin iki ayrı noktasında bulunan mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara çorba, ekmek ve su ikramı yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlar için çorba ve su ikramında bulunuyor. Ramazan ayı kapsamında Esenyurt Devlet Hastanesi önünde ve metrobüs duraklarında kurulan mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapılıyor. İftara yolda yakalanan vatandaşlar, sıcak çorba kuyruğuna girerek ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını burada açıyor. İkram edilen çorbalarla orucunu açan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirerek Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederken, yetkililer ise hem bu uygulamanın hem de sokak iftarlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.