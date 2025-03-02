İftarda hızlı ve telaşlı yemekten uzak durun

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "İftarda hızlı ve telaşlı yemeyin. Hafif gıdalarla oruç açıldıktan 2 saat sonra bol sebzeli yemekler tüketilmesine, menüde yoğurt olmasına özen gösterin" diye uyardı.

Ramazan ayında, yıl boyunca alışılan yeme-içme düzeninde farklılaşmalar şekillendiğini belirten Tayar, "Sağlıklı beslenmeye önem veren insanlar olarak, Ramazan ayı gibi hem uzun soluklu sayılabilecek, hem de gerçekten keskin ve sert etkileri olabilecek bir dönemde beslenmemize ayrı bir özen göstermeliyiz. Hafif bir sahur çok önemlidir. Çay ve kahve gibi uyarıcı etkisi olmayan ve idrarla mineral atımına yol açmayan sıvılarla, kahvaltı tarzı bir sahur yemeği seçmek daha doğrudur. İftara kadar kan şekerinizin iyice düşeceğini, karaciğer ve pankreasınızın daha gevşek ve yavaş çalışacağını, sindirimle ilgili enzimlerin olağandan daha farklı salgılanacağını unutmayın. Bu nedenle, orucunuzu açarken, vücudunuza aşırı yüklenmeyin. Çorba gibi sıvı besinlerle, en çok iki dilim ekmek ve peynir-zeytin gibi hafif gıdaları yiyin. Hızlı ve telaşlı yemeyin. İftarınızı zeytin ve peynirle açtıktan iki saat sonra, bol sebzeli yemekler tüketin, menünüzde yoğurt olmasına da özen gösterin" dedi.

"Etli pide, sucuk, kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durun"

İftarda alınacak gıdaların özenle seçilmesinin önemine işaret eden Tayar, "Baklava, helva gibi ağır tatlıları ve etli pide, sucuk, kızartma gibi bol yağlı yiyecekleri kesinlikle tüketmeyin. Çok fazla yemek yemek pankreasa şeker yüklemesi yapmaya benzer. Pankreas yorulur ve kan şekeri artar. Yemeğinizi ikiye bölerek karnınızı doyurmak, en doğruya yakın beslenme şekli olacaktır. Hafif yemeklerden başlayıp yavaş yavaş mideyi alıştırmalı, biraz ara verdikten sonra da diğer yemeklere geçerek nefsinizi köreltmelisiniz" dedi.

"Yatmadan önce bir bardak süt için"

Tayar, yatmadan önce bir bardak süt içilmesini ya da meyve tüketilmesini tavsiye ederek, şunları kaydetti;

"Sahurda ve iftarda hafif yiyecekler tercih edin. Özellikle sahuru kahvaltı şeklinde yapın. Çorba ve sebze yemekleri mutlaka sofranızda bulunsun. Oruç tutarken bütün gün su içilmeyeceğinden iftardan sonra bol bol su içilmeli, böbreklerin çalışması sağlanmalıdır. Bu dönemde kabızlık problemi ile karşılaşılabileceğini hatırlatalım. Bunun için de tahıllar gibi posalı, lifli gıdaları tüketmelisiniz. Ramazan boyunca dikkat etmeniz gereken öğünlerin başında sahur geliyor. Birçok kişi uykusunun en tatlı yerinde kalkmak istemediği için sahur yapmadan gün boyunca oruç tutmaya çalışıyor. Ya da geceden bir şeyler yiyip öyle yatıyor. Oysa oruç tutanlar için en önemli öğün sahurdur. Sahurda hazmı kolay besinler tercih edilmeli. Bir tost, yağsız tepsi böreği, yoğurt, komposto ve 1 veya 2 porsiyon meyve ideal sahur sofranız için bir alternatif olabilir. Bağırsak tembelliğini önlemek için de yeterli miktarda posalı, ya da lifli besin almanız gerekiyor."