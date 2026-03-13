İftarlık ekmek alıp evine giden adama tır çarptı
İstanbul Beylikdüzü'nde iftar için fırından ekmek alıp eve giden adama yokuş aşağı yolda freni tutmadığı iddia edilen tır çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken 47 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü’nde iftar için fırından ekmek alıp eve giden adama yokuş aşağı yolda freni tutmadığı iddia edilen tır çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken 47 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Mustafa Kuşkuş iftar için fırından ekmek alıp evine dönerken Ali C.’nin yönetimindeki tır arkadan çarptı. Bir işletmenin duvarına sıkışan Kuşkuş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kuşkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşkuş’un cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde dükkanı bulunan Burak Beyaz yaşananları anlatarak, "Kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. Burada yokuş aşağı yolda sürekli yaşadığımız problem. Tırın frenleri tutmamış deniliyor"dedi.
Ekmekleri olay yerinde kaldı
Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın elinde ekmek poşetiyle yürüyen Kuşkuş’a çarpması yer aldı. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Mustafa Kuşkuş’un ekmekleri ise olay yerinde kaldı.