İGA 'dan Türkiye'nin İlk Havalimanı 'Kargo Paydaş Platformu' projesi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hava kargo süreçlerinin dijitalleşmesini ve tüm kargo paydaşlarının dijital ortamda buluşmalarını sağlayacak, Türkiye’nin ilk Havalimanı ‘Kargo Paydaş Platformu’nun hayata geçirileceğini duyurdu.

İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin bölgesel kargo aktarma merkezi olma hedefiyle hava taşımacılık sektöründeki atılımlarına devam ediyor. Avrupa ve Asya kıtalarına yayılmış stratejik konumuyla küresel kargo ve lojistik operasyonları için önemli bir geçiş merkezi olma konusunda doğal bir avantaja sahip İGA İstanbul Havalimanı, hava kargo süreçlerinin dijitalleşmesini ve tüm kargo paydaşlarının dijital ortamda buluşmalarını sağlayacak Türkiye’nin ilk Havalimanı ‘Kargo Paydaş Platformu’nun hayata geçirileceğini açıkladı.

Havalimanı ‘Kargo Paydaş Platformu (KPP) ile acenteler, havayolları, nakliyeciler, geçici depolar, yer hizmeti şirketleri, gümrük acenteleri gibi paydaşlarına, tek bir sistem üzerinden kargo ile ilgili tüm süreçlerin dijitalleştirilmesi imkanı sunulacak. Böylelikle tüm paydaşlar için kargo teslim sürelerini kısaltılacak, işlemler hızlandırılacak, maliyetleri azaltılacak ve kapasite kullanımları artırılarak tüm süreçlerde verimlilik yükseltilecek. Havalimanı dijital kargo sistemleri alanında global bir lider olan Hindistan orijinli Kale Logistics Solutions tarafından tasarlanan ve dünyanın çeşitli havalimanlarında uygulanan Havalimanı KPP’nun uygulaması ve müşteri hizmetleri Türkiye için dijital bir lojistik modeli geliştiren TroyNet tarafından üstlenilecek.

“Bizler hava kargo ağımızı geliştirmekte ve genişletmekte kararlıyız”

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ‘Kargo Paydaş Platformu’ projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgen, “İstanbul kritik bir hava kargo bağlantı noktası ve bizler hava kargo ağımızı geliştirmekte ve genişletmekte kararlıyız. Havalimanı KPP’nun hayata geçirilmesi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sınıfının en iyi hizmetlerini sağlama konusunda önemli bir kilometre taşı. En son teknolojiye sahip kargo şehrimiz ve bunu destekleyen teknolojimiz ile dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olarak bu alanda da sektörde yerimizi almak istiyoruz. Kale Logistics Solutions ve TroyNet işbirliğiyle hayata geçirilecek bu sistem ile dijital ticareti teşvik etmek, iş yapmayı kolaylaştırmak ve kargonun mümkün olan en az maliyetle daha hızlı hareket etmesini sağlamak için dijital bir altyapı kuracağız’’ diye konuştu.