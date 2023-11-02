İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nda büyük ödül sahibini buldu

İGA İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGA ART, ikinci kez ev sahipliği yaptığı "İGA ART Sanat Projeleri Yarışması"nın sonuçlarını açıkladı. İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlayan yarışmanın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilk etabı 2023 yılı başında hayata geçirilen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’na 172 proje katıldı. Finale kalan 10 projenin belirlenmesinin ardından 20 Ekim 2023’te yarışmanın ikinci etabına geçildi. 10 finalist projenin ölçekli maketlerinin incelendiği jüri değerlendirmesi sonucu yarışmanın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu. Karay, eseri sayesinde aynı zamanda 2 milyon TL’lik ödülün de sahibi oldu. Ödül İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle Karay’a verildi. Büyük ödülün sahibi sanatçı Hayri Karay’ı tebrik eden İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Gülveli Kaya, ’’Birbirinden kıymetli 172 proje başvurdu. Jüri 172 eser içerisinden 10 eser belirledi. Bu isimler de hem ülkemizde hem de dünya çapında tanınmış tasarımcılar ve heykeltıraşların projeleriydi. Bu 10 projenin sayısını 1’e indirmek bizim için oldukça zordu. Bu eser Sayın Hayri Karay’ın yapıtı. Kendisini buradan tekrar kutluyorum. Bu yapıt burada çok kıymetli bir alanda sergilenecek ve çok kişi bu yapıtı görecek sanatçı için büyük bir fırsat. İGA’da iyi bir esere sahip oldu. İGA’yı da tekrardan kutluyorum ve hayırlı olsun diyorum’’ diye konuştu.

‘’Cumhuriyetin 100’üncü yılına bu eseri adıyorum’’

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın bu yılki kazananı olan ve 2 milyon TL’lik ödülü almaya hak kazanan Hayri Karay duygularını dile getirdi. Karay, ’’Sanata olan katkılarından dolayı ve bunların devamının geleceğinden emin olduğumdan dolayı bütün sanatçılar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılında böyle bir işi yapmak ve böyle bir şeyi gerçekleştirmek benim için onur verici. O yüzden çok heyecanlı bir iş olacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılına bu eseri adıyorum’’ diye konuştu.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Bildiğiniz üzere İstanbul Havalimanı’nın ilk tasarım aşamasından bugüne kadar burayı sadece dünyanın en büyük havalimanı değil aynı zamanda dünyanın en iyi havalimanı olarak konumlandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ülkemizin değerlerini geçmişini dokusunu da burada yansıtmak istiyoruz. Yerli sanatçılarımızın teşvik edilmesi ,ülkemizin dokusu ve kültürünün dünyanın buluşma noktası olan bir yerde gün yüzüne tekrardan çıkarılması hedefiyle kurulmuş bir organizasyon İGA ART. Bunu yaparken de aslında çalışmalarımızın devamlı olmasını diledik. İGA ART’ın bir yürütme kurulu var. Akademisyen ve sanatçılardan oluşan. Kendileriyle birlikte uzun süredir güzel bir çalışma yürütüyoruz .Geçen yıl birincisi düzenlenmişti bu çalışmalar kapsamında da ülkemizdeki sanatçıların bu söylediğimiz amaç noktasında eserlerini tanıtabileceği bir yarışma ortamı düzenliyoruz. Bu yılda o yarışmanın ikincisi düzenlendi. 172 tane çok değerli sanat eseri başvuruda bulundu. Yürütme kurulumuzun değerlendirmeleri ve jüri seçimi sonrasında ilk etapta 10’a düşürüldü. Sonrasında zorlu bir seçim süreci sonrasında Hayri Bey’in eseri seçildi. Hayri Bey’in eserini terminalimizin içerisindeki merkezi bir noktada konumlandıracağız’’ ifadelerini kullandı.