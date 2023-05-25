İGA CEO'su Kadri Samsunlu Independent'a konuştu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent’a konuştu. Samsunlu, röportajında İstanbul Havalimanı’nı ele aldı.

Röportajında, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’ndan önce köprü kurma görevi Atatürk Havalimanı’na aitti. Eski havalimanı çok sıkışıktı. Sadece terminal içerisinde değil, havada da aynı durum söz konusuydu. Havayolu şirketleri de iniş ve kalkışlarda ciddi gecikmeler yaşıyorlardı. Artan trafik yüzünden, Türk hükümeti Karadeniz kıyısı yakınlarında, İstanbul’un 30 kilometre kuzeybatısında devasa bir havalimanı inşa etme kararı aldı” dedi.

Bunun uzun vadeli bir proje olduğunu belirten Samsunlu, “Hükümet, 76 milyon metrekarelik bir alanı, önümüzdeki 100 yıl boyunca büyümeye devam edecek olan bir havalimanı inşaatına tahsis etti. ilk aşamada, 350’den fazla uçak için park alanı bulunuyor. Bu sayı önceki havalimanının iki buçuk katı. Havalimanları gök cisimleri gibidir: boyutları büyüdükçe çekim güçleri de artar. Büyük havalimanları, sunduğu bağlantı imkanları ve bu imkanları çok sık sunmaları sayesinde hava yollarını ve yolcuları çeker. Türk Havayolları, saat 6.45 ve 22.10 arasında Heathrow’dan kalkan 7 uçuşa ve Gatwick’den kalkan 3 uçuşa sahip” diye konuştu.

Röportajında İstanbul Havalimanı’nın planının tek bir ana terminal olarak adlandırıldığını kaydeden Samsunlu, “Londra Heathrow, Paris CDG ve Frankfurt’un aksine, İstanbul Havalimanı yolcuları, servis/shuttle kullanmak veya İnka Yolu’na taş çıkaracak uzunlukta bir yolu yürümek zorunda kalmıyorlar. Doha da, İstanbul Havalimanı gibi tek terminal olma avantajına sahip. Ama İstanbul, Katar ve Dubai havalimanlarında olmayan bir güce sahip. Havalimanı, dünyanın en büyük şehirlerinden birinde yer alıyor. Dünyanın en popüler 6. turizm ülkesinin ana varış noktası olan bu şehirde doğudan ve batıdan gelen yolcular şehri keşfetmek için bir araya geliyor” ifadelerini kullandı.

Röportajında pandemi sürecinde trafik çöküşüyle başa çıkmaya çalıştıklarını ve 2021 yılında bile 37 milyon yolcuyu ağırladıklarını kaydeden Samsunlu, “Geçen yıl İstanbul Havalimanı, 64 milyon yolcuyla 62 milyona ulaşan Heathrow’u geçerek ilk sırada kaldı. Londra Heathrow Havalimanı 2023 yılında zirveye ulaşmış gibi görünse de üçüncü pist yapılana kadar kısıtlı kalmaya devam edecek. İstanbul’da ise üç ana ve iki yedek pist bulunuyor. Transit yolcular, iki uçağın aynı anda inişini izleme keyfine sahip olabilecek” dedi.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı müzesinin geçmişe doğru bir yolculuk sunduğunu ve ziyaretçilerin 1000 yılı aşkın tarihiyle şehre dair bilgi edinebileceğini söyledi.