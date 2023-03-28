İGA'dan afet bölgesindeki depremzedelere Ramazan tırıyla moral desteği

İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayı coşkusunu yaşatmak için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan organizasyon çerçevesinde havalimanı içerisine kurulan ‘Ramazan Köyü’ konsepti ve lunaparkın yanı sıra Meddah, Hacivat ile Karagöz atışmaları, Kavuklu ile Pişekâr gibi hem geleneksel hem de yenilikçi etkinlikler düzenleniyor. İGA’nın Ramazan tırı, bölgelerdeki depremzede çocuklara da çeşitli hediyeler sunarak moral veriyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcularını Ramazan ayında da unutmadı. İGA’nın organize ettiği Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlik çerçevesinde, İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ve “İstanbul” yazısı önünde oluşturulan alanda dönme dolap, atlı karınca, trambolin gibi aktivitelerin olduğu lunapark çocuk yolcuları bekliyor. Yine İç Hatlar’da Ramazan Köyü konseptini geliştiren İGA, Keraban Ağa Sofrası ve Müzesiyle de yolcularını karşılarken, Dış Hatlar Pasaport sonrasında da kurduğu Ramazan Köyü ile de yurt dışından gelen ya da yurt dışına giden yerli ve yabancı misafirlerine Ramazan ruhunu yaşatıyor. Ramazan Köyü’nde ise Mihri Hanım VR Deneyimi, Bilge Ay’ın çocuklarla yarışmaları, Hacivat ile Karagöz atışmaları, Davulcu Ali Kuka ile Maniler, Meddah Güler Hanım ile masallar ve Kavuklu ile Pişekâr gibi hem geleneksel hem de yenilikçi Ramazan etkinlikleri bulunuyor.

İGA’dan depremzede çocuklara Ramazan tırıyla moral desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İGA, afet bölgelerinde bulunan depremzede çocuklara Ramazan ayı coşkusunu yaşatmak için bölgelere gönderilmek üzere Ramazan tırı organize etti. Ramazan tırı; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerini dolaşarak, depremzede çocuklara hediyeler vererek çeşitli etkinliklerle bu Ramazan’da afetzedelere moral desteğini sürdürecek.