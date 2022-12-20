İGA'dan erişilebilir hizmet: Cafe Yanımda

İGA İstanbul Havalimanı, dünyada bir ilki daha hayata geçirerek engelli yolcuların da seyahat ederken faydalanabilmesi için özel bir kafe açtı.

İGA İstanbul Havalimanı, dünyada bir ilki daha hayata geçirerek engelli yolcuların da seyahat ederken faydalanabilmesi için özel bir kafe açtı. Tüm erişilebilir hizmetlerini ’İGA Yanımda’ çatısı altında toplayan İGA, özel ihtiyaçları bulunan vatandaşların istihdama katkısını artırmak amacıyla çalışanları bu vatandaşlardan oluşan ‘Cafe Yanımda’ projesini hayata geçirdi. İç Hatlar Terminali giden yolcu katında hizmete giren ve dünyadaki diğer havalimanlarında benzeri olmayan ‘Cafe Yanımda’ dan elde edilecek gelir, iş birliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) bağışlanacak. Projenin açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İGA CEO’su Kadri Samsunlu da katıldı. ‘Cafe Yanımda’ nın hizmete açıldığı törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz Türkiye’de 8 milyona yakın engelli vatandaşın bulunduğunu ifade ederek, ‘’Çok anlamlı bir projenin, çalışmanın açılışındayız. Onlar için çok anlamlı bir çalışma şöyle ki buradaki hizmetlerden faydalanmak çalışanlar ve yolcular açısından kıymetli fakat diğer kitleler için motivasyon olacak ve cesaret kaynağı olacak. Engelli kardeşlerimiz ya da ‘engellenen bireyler’ bu çok önemli çünkü bu kişiler bizimle beraber hayatın içerisinde olması lazım dolayısıyla bu engellerin birer birer ortadan kaldırılması lazım. Burası hakikaten o açıdan önemli çünkü sıfırdan bu ihtiyaçlar gözetilerek sıfırdan yapıldı inşallah bütün kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına bu anlamda örnek olur. Buradaki anlamlı çalışmanın, havalimanımız için görev yapacak kardeşlerimiz için ve ülkemizdeki bütün engelli ya da engellenen kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum emeği geçenleri kutluyorum hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Cafe Yanımda’nın açılışında konuşan İGA CEO’su Kadri Samsunlu ise ’’Bugün bizim için çok özel bir gün çünkü havalimanımızda dünyada bir ilki daha hayata geçiriyoruz. Bizim bu inşaatı yaparken ilk günden bu yana operasyonumuz içine koyduğumuz bir şey var bu da ‘seyahat etmek bir insan hakkıdır’. Yani her insan bu havalimanını kullanabilmeli. Bunu da tasarımla ve koyduğunuz teknoloji ile bir yere kadar getirebiliyorsunuz bunun ötesinde bu ekosistemin içinde bulunan başta sayın valimiz ve devlet ve özel sektör bizlerde dahil bir felsefe koyması gerekiyor bu konulan felsefe burayı toplumun her kesiminden ve sadece Türkiye’de değil dünyadaki tüm ulusun bireylerin rahat bir şekilde kullanacağı ve kimseye bağımlı olmadan rahatça hareket edeceği bir noktaya getirmek’’ dedi.

Engelli vatandaşların topluma kazandırılması gerektiğinin önemine dikkat çeken Samsunlu,’’ Engelli bireyin tek ihtiyacı problemlerin çözülmesi değil aynı zamanda topluma entegre olmak istiyorlar. Bununla beraber toplumda üretici olarak bizler gibi görev alabiliyorlar ve bizler bunun sonucunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün burada gördüğümüz üç kardeşimiz esasında kendi sahalarında çok üretken olan ve topluma ışık tutan kişiler. Bizim bu toplumda bu üç kardeşimizde olduğu gibi örnekleri çoğaltmamız lazım. Bugün açılışını yaptığımız kafe yanımda gibi girişimlerin daha da artması bunun küçük bir damlası olacaktır. Ama bu damlalar biriktiğinde kova dolup çok daha büyük sorunlarımızı toplum olarak çözmüş olabileceğiz. Buradaki bizim ana başlangıç noktamız burası bir sosyal mekan bu sosyal mekanda toplumun her kesiminden insanların buraya entegre olmasını sağlamak ve ikincisi de bizim ekosistemimize katılmasını sağlamak bunları elde ettiğimiz sürece onları toplumun bir parçası yapıyoruz ve onlar toplumun parçası oldukçada engelli bireyler için herkesi daha çok düşünmeye daha çok üretmeye teşvik edecekler ‘’diye konuştu.

Açılış programı sonrasında Havalimanı Valisi İker Haktankaçmaz ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu hizmete giren Cafe Yanımda’dan alışveriş yaptı.