İGA Hatay'da afetzedeler için konteyner kent kuruyor

İGA İstanbul Havalimanı depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınabilmesi için konteyner kent kurmak üzere harekete geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, İGA İstanbul Havalimanı depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınması için bir konteyner kent kurmak üzere harekete geçti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA İstanbul Havalimanı’na tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 konteyner, 350 aileye yuva olacak. İnşaatına 13 Şubat’ta başlanan ve Şubat sonuna kadar tamamlanması planlanan kentin bir an önce depremzedelerin hizmetine sunulabilmesi için 89 personel ve 34 iş makinesi vardiyalı olarak 7 gün 24 saat aralıksız çalışma yürütüyor.

Konteynerlerde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak mevcut

İGA İstanbul Havalimanı’ndan gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine giden çalışanlar ise konteyner kentin kurulum aşamasında görev alıyor. Sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında İstanbul’dan gerçekleştirilecek olan 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgahı mevcutken, konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Konteyner kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı yaş grubuna özel olarak kategorize edilen üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi bölümlerin yanı sıra revir de bulunacak.