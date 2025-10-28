İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyeti ve yeni yaşını kutluyor

İGA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ve İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılışının 7. yıl dönümünü kutlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleneceğini duyurdu.

İGA İstanbul Havalimanı, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim’de düzenleyeceği özel etkinlikleri duyurdu. 29 Ekim’de Dış Hatlar, İç Hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacağı kutlamaların, yolculara Cumhuriyet coşkusunu yaşatacağı kaydedildi. Farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle devam edecek etkinliklerin, canlı heykel performanslarıyla renkleneceği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra İstanbul Havalimanı’nın simgesi olan Hava Trafik Kontrol Kulesi, bu yıl da 29 Ekim’de özel ışıklandırmalarla Türk Bayrağı’nın kırmızı rengine bürüneceği açıklandı.

"İstanbul Havalimanı, Bir Ulaşım Noktasının Ötesinde"

İstanbul Havalimanı’nın böylelikle bir ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve "Türkiye markası"nın küresel çapta güçlenmesine katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çekilirken. İGA İstanbul Havalimanı’nın, Cumhuriyet Bayramı’nda da Türk tarihinden alınan ilhamla, birlik ve beraberlik duygusunu yolcularına aktarmayı hedeflediği vurgulandı.

29 Ekim 2018’de ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi’ olarak operasyonlarına başlayan İGA İstanbul Havalimanı’nın, bu vesileyle 7. senesini kutlayacağı ifade edildi.