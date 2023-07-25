İGA İstanbul Havalimanı havacılık sektörünün liderlerini yetiştiriyor

İGA İstanbul Havalimanı, başta Staj Programı olmak üzere çeşitli işe alım projeleri ile genç ve dinamik iş gücü potansiyelini üniversite mezuniyeti öncesi bünyesine katarak, bir insan kaynağı oluşturmayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

2022 yılında en büyük staj programı olarak hayata geçirilen İGA Staj Programı, üniversite iş birlikleri sayesinde genç iş gücü potansiyelini öğrenciler daha mezun olmadan İGA’ya kazandırarak genç ve dinamik bir insan kaynağı sağlıyor. Özel sektörde en fazla stajyer alan kurum olan İGA, adaylara sürdürülebilirlik yaklaşımı istikametinde eğitimler vererek adayların kariyer gelişimine destek veriyor. Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye verilecek eğitimlerle başlayan İGA Staj Programı’nda; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan iş birliği neticesinde bu yıl bin 100 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar; bin 500 stajyer öğrencinin 70 farklı departmanda görevlendirildiği programda, stajyerler arasından seçilen 50’den fazla mezun, İGA İstanbul Havalimanı’nın merkezi fonksiyonlarında ve operasyonel birimlerindeki farklı pozisyonlarda tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edildi.

Genç yetenekler profesyonellerle buluşuyor

İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki bir diğer işe alım projesi olan ‘Management Trainee’ (MT) Programı; öğrencilerin kariyer yolculuğunda ilk adımlarını atmalarını ve kişisel gelişimlerine güçlü bir yatırım yapmalarını hedefleyerek sektöre yön veren genç liderler yetiştirmeyi odak noktasına koyuyor. Bu yönde; uluslararası havacılık sektörünü şekillendirecek genç yeteneklerin işin profesyonelleri ile birlikte çalışma imkânı bulabilecekleri sürdürülebilir ve kapsayıcı bir program hazırlandı.

MT Programı, kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini de içeren 7 aşamalı bir eğitim olarak uygulanıyor

Geçen yıl, seçkin üniversitelerden yaklaşık bin 510 başvurunun değerlendirilmesi sonucu seçilen 6 MT adayı, ‘geleceğin liderleri’ olarak 8 aylık bir departman eğitim döngüsüne katıldılar ve İGA bünyesindeki tüm stratejik departmanlarda ve operasyonlarda görev aldılar. Bireysel ve grup eğitimleri, mentorluk desteği gibi birçok farklı ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetine katılan MT’lerin, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanlara atamaları yapıldı. Bu yılki eğitim için 2 bin 900 başvurunun değerlendirildiği MT Programı’na 9 kişi katılmaya hak kazandı.

“Yeni istihdam potansiyelleri için üniversiteler ile yakından görüşüyoruz”

Yükselen yolcu trafiği, uçuş sayıları ve yeni iş alanları sayesinde yaklaşık bin kişilik istihdam artışı hedeflediklerini belirten İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, “Bu artışları karşılayabilmek, uzun dönemde oluşacak yeni istihdam potansiyellerini doğru değerlendirmek için üniversitelerle yakından görüşüyor ve çeşitli programlar yürütüyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-insan Tanıtım Töreni’nde, ‘En Çok Staj İmkanı Sunan Özel Sektör Kuruluşu’ plaketine layık görüldük. Sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ‘yetenek kapısı’ aracılığı ile Türkiye’nin her bir yanından 1000’in üzerinde öğrencimizi havalimanımızda misafir ettik ve bu deneyimi yaşamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte de uzun vadeli planlar istikametinde genç iş gücü potansiyeline yatırım yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.