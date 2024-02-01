İGA İstanbul Havalimanı'nda değerlendirme toplantısı yapıldı

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı giden yolcu katı terminalinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bilgen, 2024’ü ‘Yatırımlar Yılı’ ilan ederken, yine bu yılda 656,5 milyon Euro yatırım hedeflerinin olduğunu açıkladı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 yılını değerlendiren ve 2024 yılı planlarını açıklayan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktıklarını, pandemi döneminde kurulmuş yeni bir havalimanı olmalarına rağmen stratejik konumu ve İGA’nın çevik yapısı sayesinde bu duruma çok kısa sürede uyum sağladıklarını vurguladı.

Yeni hedef: 85 milyon yolcu

Genel olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Bilgen,’’ 2023 yılı iddialı bir yıldı. Hedeflediklerimizi gerçekleştirmeyi başardık. İddialı hedefleri gerçekleştirmek, yerine daha iddialı hedefler koymayı gerektiriyor. 2024 yılı bizim için aslında önümüze zor hedefler koyduğumuz ama başaracağımıza da inandığımız bir yıl. Yolcu sayısı anlamında geçen yılı 76 milyon yolcuyla kapattık. Bu yılda ise yolcu sayısı anlamında 85 milyon yolcuyu aşmayı planlıyoruz. 540 bine yaklaşan hava trafiğini de bu yılın içerisine de sığdırmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

‘’Hedefimiz 11 hava yolunu daha İstanbul’a getirmek’’

Cumhuriyetin 100’ncü yılında planladıkları 100 hava yolu projesini gerçekleştirdiklerini belirten Selahattin Bilgen, ’’ 2023 yılını 101 havayoluna ev sahipliği yaparak kapattık ve bu anlamda dünyada ilk 3’teyiz. 2024 yılında da yeni hava yollarını buraya getirmek üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Ve hedefimiz 11 hava yolunu daha İstanbul’a getirmek. Bu anlamda da hedefimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde dünyada en yukarıya çıkma şansına erişebiliriz. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı 315 destinasyona bağlantısı olan bir havalimanı. Bu anlamda da dünyada ilk sıradayız. Tüm bunlar hem ülkemize turizm anlamında hem de ekonomik parametreler anlamında büyük katkılar sağlıyor. Dünyada en çok havayoluna ev sahipliği yapan havalimanı Bangkok, gözümüzü Bangkok’un üzerine dikmiş durumdayız’’ dedi.

‘’2024 yılında bütçelediğimiz yatırım tutarı 656 milyon Euro’’

Bütçe planlaması aşamasında özellikle bu yıl için iş alanlarındaki büyümelere ve büyümeler sağlayabilecek altyapı gereksinimleri gibi faktörlere de baktıklarının altını çizen Selahattin Bilgen,’’ Burada ciddi anlamda büyük bir tesisten bahsediyoruz. Bir yandan da çok hızlı büyüyen, dünyada da birçok alanda büyüyen ve bir numaraya gelmiş alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımları durdurmamız mümkün değil. Hız kesmeden hatta artırarak devam edeceğiz önümüzdeki yıllarda da. 2024 yılında bütçelediğimiz yatırım tutarı 656 milyon Euro. Çok üst segment yolculara hitap edecek dünyada özel jeti olan kitleyi İstanbul’a daha fazla çekecek ve yeni servisler sunacak Genel Havacılık Terminali yatırımımız var. Buraya daha önceden yatırımına başlamıştık. 2024’te de 35 milyon daha yatırım yaparak yılsonunda burayı tamamlamayı hedefliyoruz’ ’ifadelerini kullandı.

Eskişehir Güneş Enerjisi Santrali 2024 yılında tamamlanacak

Kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir enerjiyle karşılayan ilk havalimanı olmak istediklerini aktaran Selahattin Bilgen bu yöndeki çalışmalarından da bahsetti. Bilgen,’’ Eskişehir’de kurmayı planladığımız güneş enerji santrali projemiz var. Orada satın aldığımız 3 milyon metrekarelik bir alan var. 200 megawatt kurulu güçte bir güneş enerji santrali kuruyoruz.2023 yılında başlamıştık bu yatırıma, bu yılın sonunda 146 milyon Euro daha harcayarak bu yatırımı da devreye alacağız. Bu yatırımın güzel bir özelliği var, havalimanımızda neredeyse 400 milyon kilowatt saatlik bir elektrik tüketimimiz var ve bunun tamamını artı güneş santralinden yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor olacağız’’ diye konuştu.

Kendisine yöneltilen, ‘İstanbul Havalimanı’na yabancı ortak konusu’ sorusu üzerine Bilgen, "Tabi aslında bu konu hissedar seviyesinde cevaplanması gereken bir soru. Hissedar ve yönetim kurulumuzca uzun zaman geçiren bir yönetici olarak şunu söyleyebilirim. Havalimanı açılış döneminde de çok ciddi bir başarı olmuş ve yabancı yatırımcıların ilgisine sebep olmuştu. Son birkaç yıldır da bu devam ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hissedarlarımız sadece olaya ekonomik olarak bakmıyorlar ve bu anlamda gelen tüm talepleri geri çevirdiler" dedi.

‘’2023 yılında 578 milyon Euro’luk ödeme yaptık’’

Yap-işlet-devret projesi olan İstanbul Havalimanı’nın, devlete ödeme yapıp yapmadığı yönündeki soruya ise Selahattin Bilgen,’’ 2023 yılı operasyonları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne(DHMİ) 578 milyon Euro’luk bir ödeme yaptık. Bunun içerisinde 39 milyon Euro’luk kısmı devletin yolcu garantisini aştığımız için ekstradan ödediğimiz bir para. Burada vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yap-İşlet-Devret projeleri bu verilen garantilerle eleştiriliyor ama İstanbul Havalimanı özelinde şunu söyleyebiliriz, o pandemi dönemi harici ilk yılımızda da garantinin üzerine çıktığımız için devlete kiranın üzerinde estra da bir ödeme yaptık’’ dedi.