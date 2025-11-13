İGA İstanbul Havalimanı özel yolcu salonu 'İGA Lounge'tan rekor

Havalimanı sektörü kurumlarından Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Müşteri Deneyimi Akreditasyon Programı’nda ‘en yüksek seviyeye ulaşarak Avrupa’da bir ilke imza atan İGA İstanbul Havalimanı’nın özel yolcu salonu ‘İGA Lounge’, Ekim ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 172 bin 357 misafir ağırladığını açıkladı.

2025 yılında güçlü büyüme ivmesini sürdürerek İGA Lounge; hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti ve operasyonel verimlilikte yeni rekorlara ulaştı. İGA İstanbul Havalimanı dış hatlarda iki ve iç hatlarda bir salon ile 7.500 m üzerinde alanda hizmet veren İGA Lounge’larda ağırlanan misafir sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarken açılıştan bu yana toplam 6 milyonun üzerinde misafire ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bağımsız denetleme kuruluşu Skytrax tarafından "Dünyanın En İyi 3 Havalimanı Lounge’u" arasında gösterilen İGA Lounge’un, "Türk Misafirperverliği" ilkesi doğrultusunda her gün farklı kültürlerden binlerce yolcuya hizmet vermeye devam ederken bu yıl hizmete aldığı yeni mutfağı, gurme menüsü, artan ürün çeşitliliği ve genişleyen alanının yanı sıra yeni konsept bölümleri, sürekli yenilenen menüleri ve genişletilen sıcak servis hizmetiyle misafirlerine dünya mutfağından seçkin lezzetler eşliğinde en kaliteli ve konforlu deneyimi sunmayı hedeflediği belirtildi.

"İGA Lounge Havalimanı’nın küresel marka değerinin önemli bir parçası"

Konuyla ilgili açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı - Taya Yolcu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özkök şu ifadelerde bulundu: "İGA Lounge, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel marka değerinin önemli bir parçası. 2025 yılı boyunca yolcularımıza sunduğumuz deneyimi sadece konfor odaklı değil, duygusal bir bağ kuran ve markamızın misafirperverliğini yansıtan bir noktaya taşımayı hedefledik. Lounge deneyimini yeniden tanımlayarak, İGA İstanbul Havalimanı’nı dünya genelindeki ‘premium’ yolcu salonları arasında lider konuma taşımaktan gurur duyuyoruz."

Ayrıca İstanbul Havalimanında uçuş ve seyahat deneyimini her geçen gün daha üst seviyeye taşıdıklarının altını çizen Abdülkadir Özkök, "Türkiye ve İstanbul markasını misafirlerimiz için dünyanın en ilham verici ve unutulmaz deneyimlerinden biri hâline getirmeyi sürdüreceğiz." İfadelerine yer verdi.

"En büyük hedefimiz en verimli lounge hizmetini sunmak"

İGA İstanbul Havalimanı Ticaret Direktörü Halil Anasoy ise iş birliği vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Farklı sektörlerdeki iş birliklerini hayata geçirerek, finansal kuruluşlar ve üyelik sistemleriyle oluşturduğumuz güçlü bağlantılar sayesinde ticari kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu anlayışımız doğrultusunda en büyük hedefimiz, iş ortaklarımıza dünyadaki en verimli ve sürdürülebilir lounge hizmetini sunmaktır. İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel ölçekte öncülük ettiğimiz bu vizyonla, yolcu deneyimini güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz."

2025 yılı itibarıyla 40’tan fazla havayolu, 20’nin üzerinde premium seyahat programı, kurumsal şirketler, etkinlik, banka, sigorta ve finans kuruluşları ile anlaşmalı olarak yolcu kitlesini ve kapsayıcılığını artırmaya devam eden İGA Lounge’un; etkinlik yönetimi, turizm ve otelcilik gibi farklı sektörlerle yaptığı kurumsal iş birlikleriyle küresel ölçekteki güçlü marka konumunu pekiştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.