İGA İstanbul Havalimanı ve Singapur Havayolları'ndan çevresel sürdürülebilirlik organizasyonu

İGA İstanbul Havalimanı ile Singapur Havayolları arasındaki iş birliği çerçevesinde “İGA İstanbul Havalimanı Sıfır Atık Merkezi”nde atölye çalışması düzenlendi. Her iki kuruluşun da sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konusundaki ortak kararlılığının ifadesi olan atık yönetimine odaklı bu atölye, Avrupa Atık Yönetimi Haftası kapsamında hayata geçirildi.

İstanbul Havalimanı ile Singapur Havayolları arasındaki iş birliği çerçevesinde “İGA İstanbul Havalimanı Sıfır Atık Merkezi”nde bir atölye çalışması düzenlendi. İstanbul’da bulunan bazı özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin de katıldığı çalışmada, etkili atık yönetimi ve ileri dönüşüm konuları uygulamayla pekiştirildi. Öğrenciler, profesyonellerle bir araya gelerek İstanbul Havalimanı’ndaki atık süreçleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. İGA İstanbul Havalimanı Sıfır Atık Merkezi’nin ziyaret edilmesinden sonra, ileri dönüşüm üzerine odaklanan sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt ile düzenlenen atölyeye katılan gençler, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak ürünler tasarladı.

İki şirketin iş birliğinde düzenlenen organizasyonla ilgili konuşan İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, hem çevresel değerlerin korunmasını hem de ekonomik verimliliğin teşvik edilmesine imkan sağlayan teknoloji ve operasyonları uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Emsen, "Havacılık sektörünü daha sürdürülebilir hale getirme ve gelecek nesiller için gezegeni iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Singapur Havayolları ile işbirliği ile düzenlediğimiz atık yönetimi atölyesi, temel marka değerlerimizle mükemmel bir uyum sergiledi. Avrupa Atık Yönetimi Haftası’nda biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak sorumluluk üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz’" diye konuştu.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini dile getiren Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hongyao Hu, “Genç nesli sadece eğitmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir uygulamalara aktif olarak katılmaları için onlara ilham veren girişimlere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı ile yürütülen iş birliği aracılığıyla, havacılık sektöründe çevresel sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.