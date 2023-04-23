İGA'lı çocuklar depremzede kardeşlerine bisiklet hediye etti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın çocuk kulübü üyeleri ve İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 35 bisikleti süsleyerek depremzede çocuklara hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Mutlu pedallar" isimli proje çerçevesinde İGA tarafından Arnavutköy’de bulunan Akpınar Kampüsü’nde ağırlanan depremzede ailelerin çocukları için bisikletler hazırlandı. İGA çocuk kulübü üyeleri ve İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birlikteliğinde montajı ve süslemesi yapılan bisikletlere depremzede öğrenciler için her isme farklı birer bayram mesajı yazıldı. İstanbul’daki depremzede öğrencilere bisikletlerin dağıtımı yapılırken Hatay’daki depremzede çocuklar için de hazırlanan hediye paketleri İGA nın bölgede bulunan yardım tırından dağıtıldı.