İGDAŞ doğalgazı olmayan vatandaşın evine hat çekmek için 45 bin TL istedi

Arnavutköy’de yaşadıkları sokakta doğalgaz hattı bulunduğu halde evlerine gaz verilmeyen ailenin talebini geri çeviren İGDAŞ yetkilileri doğalgaz boru hattı çekmek için döviz kurunu bahane ederek aileden 45 bin lira para istedi.

Olay , İmrahor Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 20 yıldır aynı sokakta yaşayan Erdal ve Şengül Akın çifti evlerine doğalgaz bağlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki olan İGDAŞ’a giderek abonelik başvurusunda bulundu. Bir süre sonra olumsuz yönde cevap alan çift yeniden İGDAŞ’a giderek başvurusunu yeniledi. Akın çiftine bu kez Arnavutköy Belediyesi’nden çalışmanın yapılabilmesi için izin belgesi getirilmesi gerektiğini belirterek çifti tekrar geri gönderdiler. Arnavutköy Belediyesi’nden çalışmaya dair engel olmadığı cevabını alan aile 3’üncü kez İGDAŞ’ın kapısını çaldığında aileden sokakta mevcut doğalgaz hattının bulunması ve 3 yıl kadar önce yapılan binalarda bile doğalgaz kullanıldığı halde evin önüne doğalgaz hattı çekilebilmesi için 30 bin TL ücret talep etti.

15 gün sonra talep 45 bin liraya çıktı

15 gün sonra tekrar İGDAŞ’ın kapısını çalan aile ücretin döviz kuru nedeniyle 45 bin liraya yükseldiği cevabını alınca bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Evlerinde hasta çocukları olduğunu ve soba dumanından dolayı sorunlar yaşadığını belirterek yeniledikleri taleplerine her defasında olumsuz yanıt alan çiftin bu durumu CİMER’e şikayet ederek konuyu haber kanallarına taşıyacaklarını belirtmesi üzerine iddiaya göre İGDAŞ’taki görevlilerden "istediğini yere söyleyin" diyerek karşılık verip çift ile dalga geçtiler.

“Bizimle dalga geçerek oradan gönderdiler”

Komşularımda doğalgaz var bize neden vermiyorlar diyen Şengül Akın "Ben evime doğalgaz çektirmek istiyorum ve İGDAŞ vermiyor. Neymiş belediyeden izin kağıdı almam gerekiyormuş belediye diyor ki burası imara açıktır sizin evinize doğalgaz verebilir. Bende gidiyorum İGDAŞ’a sizin bana doğalgaz vermeniz lazım orası özel muhit diyorlar. Ben de komşularımda ve yolumda da doğalgaz var neden olmuyor diye sorduğumda git onu belediyeye sor diyorlar. Tekrar belediye beni oraya gönderiyor sonra İGDAŞ’a en son gittiğimizde eşimle birlikte gittik. Dedim ki siz bu doğalgazı vermek zorundaymışsınız neden vermiyorsunuz diye sorduğumda orası özel muhit diyorlar oradan hat döşenmesi için bir sürü masraf oluyormuş. Daha önce gittiğimde 30 bin TL diyorlardı dolara zam geldiği için 45 bin TL olmuş. Dedim ki nasıl oluyor daha 15 gün önce geldim 30 bin TL dediniz zaten bu parayı da veremem. Dediler ki dolara zam geldiği için bir şey yapamıyoruz. Girişte şef vardı o da 45 bin TL olduğunu söyledi biz de CİMER’e yazacağımızı ve haber kanallarına çıkacağımızı söyledik onlar da istediğiniz yere söyleyin bu arada belediyeye de şikayetinizi söyleyin selamımızı da söyleyin diyerek bizimle dalga geçerek oradan gönderdiler. Soba kullanıyorum kızım epilepsi hastası mecburiyetten dolayı istiyorum doğalgazı kızım hasta olduğu için. Antibiyotik kullanıyor dumandan etkilendiği ve epilepsi hastalığını tetiklediği için mağdurum yani" dedi.

Erdal Akın ise, "Ben 20 yıldır burada oturuyorum. Ana caddeden buraya yeni hat çekmek istiyorlar ve benden 45 bin lira istiyorlar. Benim zaten sokağımda doğalgaz var 3-5 sene önce yapılan evlerde doğalgaz var bende yok benim doğalgazımı neden vermiyorlar. Burası görüldüğü gibi sokak ara cadde bu sokakta zaten doğalgaz var. Ben buradaki komşularından önce geldim bunlar daha yeni bina onlara doğalgaz verildi aramızda 20 metre mesafe var bana verilmiyor doğalgaz almak benim doğal hakkım. Bu direğin oradan evimin önüne kadar boru için 45 bin TL para istiyor. Ben bu parayı nasıl vereyim zaten sokağımda doğalgaz var sadece kapımın önüne bir kutu koymalarını istiyorum.

İGDAŞ’tan tek istediğim benim kapımın önüne kutu konulması evin içindeki tesisat zaten bana ait" dedi.