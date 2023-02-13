Iğdır'dan deprem bölgesine kavurma için hayvan desteği

Iğdır’da deprem bölgesine yardımlar kesintisiz bir şekilde devam ederken vatandaşlar kavurma yapılsın diye canlı hayvan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da yardımlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Iğdır’da her yardım çağrısına kulak veren vatandaşlar bölgeye gönderilmek üzere kavurma için canlı hayvan desteğinde de bulunuyor. Halfeli Belediyesinin çağrısı ile bağışta bulunan vatandaşların evlerinde hayvanlar Jandarma, belediye görevlileri ile gönüllü vatandaşlar tarafından teslim alınarak kesimhaneye gönderiliyor. Mezbahanede kesilen hayvanlar kavurmalık şekilde doğrandıktan sonra kentteki yemekhanelerde kavrularak paketlenip deprem bölgesine gönderiliyor. Şehrin dört yerinde bu tür yardımlar devam ederken bütün vatandaşlar destek vermeye devam ediyor. Koyun yardımında bulunan Osman Avina aynı felaketin kendi başlarına da gelebileceğini belirterek; “Türkiye’mizde afet meydana gelmiş bizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Meydana gelen bu depremden dolayı bende bir koç bağışında bulundum. Helali hoş olsun” dedi.

Yaşanan depremin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Mehmet Arıslı ise; “Milletimize çok geçmiş olsun bu olay herkesin başına gelebilir. Bizde bundan dolayı bir koyun bağışladık Allah hayrımızı kabul etsin. Herkesi bu yardıma davet ediyorum çünkü böyle bir olay herkesin başına gelebilir” dedi.