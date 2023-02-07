Iğdır'dan deprem bölgesine yardım seferberliği

Iğdır Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş ve çevre İllerimizde meydana gelen deprem sonrası, bölgeye yardım için toplanan malzemeler gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da giyecek ve yiyecek ve ısınma malzemeleri yardım kararı alındı. Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından kış şartlarını da göz önünde bulundurarak bölgeye gönderilmek vatandaşların getirdiği battaniye, bot, kışlık kıyafet ve ısıtıcı, çocuk bezi, un, sular Iğdır AFAD Müdürlüğünde toplandı. Toplanan malzemeler daha sonra burada tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Dünden bugüne toplam 9 tır malzeme toplandı.