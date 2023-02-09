Iğdır'ın hamarat kadınları deprem bölgesi için ekmek pişiriyor

Iğdır’ın hamarat kadınları deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ekmek ihtiyacının giderilmesi için tandırlar yakarak bayatlama süresi uzun olan ekmek pişirip deprem bölgesine gönderiyorlar.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye geneli deprem bölgelerine yardımlar devam ederken Iğdır’da da kadınlar en çok ihtiyaç duyulan ekmek için kolları sıvadı. Iğdır merkez, ilçe ve köylerde kadınlar gönüllü olarak tandırlarını deprem bölgeleri için yaktı. Deprem bölgeleri için herkesin tandır yakmasını isteyen vatandaşlar yaptıkları çağrı ile adeta ‘Bir tandırda sen yak’ kampanyası oluşturdu. Kimi evlerde vatandaşlar kendi aldıkları unlar ile ekmek pişirirken durumu olmayan aileler ise gönüllülerin dağıttığı unlardan gönüllü olarak ekmek pişiriyorlar. Iğdır’da ekmek pişirmeye olan yoğunluk şehrin geneline yayılırken Halfeli beldesinde de kadınlar tüm güçleri ekmek pişirme kampanyasına destek oluyorlar. Halfeli Belediyesinin çağrısı ile belde de örgütlenen muhtarlar kendi mahallelerindeki kadınlara ulaşarak ekmek pişirenleri koordine ediyorlar. Belde mahalle muhtarlarından Reşat Göktaş, mahallesindeki kadınların canla başla çalıştıklarını belirterek, “Kadınlarımız burada gönüllü olarak deprem bölgeleri için ekmek pişiriyorlar. Bölgeye çok ekmek gönderen oldu. Somun ekmeğinin ömrü az olduğu için hemen bayatlıyor. Ama tandır ekmeği öyle değildir. Tandır ekmeği 15 ile 20 gün taze kalabiliyor. Bu mevsimde bir ay bile taze kalabiliyor” dedi.

Gönüllü olarak ekmek pişiren Şerife Öztürk ise deprem bölgeleri için ellerinden geleni yapmak için çaba gösterdiklerini söyleyerek; “ Kendi imkanlarımız ile depremdeki vatandaşlarımıza ekmek pişiriyoruz. Allah başka acı göstermesin. Komşularımız ile düşündük bu ekmekler 10 ile 15 gün içinde bayatlamaz dedik. Bizde gönüllü olarak bu ekmekleri pişirmeye karar verdik” dedi.

Şehrin genelinde pişirilen ekmekler dinlendirildikten sonra büyük poşetlere konularak merkezdeki Muhtarlar evinde 10’lu olarak paketlenerek bölgeye gönderiliyor. Vatandaşların çağrısı ile ‘Bir tandırda sen yak’ adı verebileceğimiz kampanya tüm hızıyla uzun bir süre devam edeceği görülüyor.