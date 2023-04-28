Iğdır Üniversitesi iki proje ile TEKNOFEST 2023'te

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST 2023’ün finalinde Iğdır Üniversitesinin iki projesi de yer aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. 102 farklı kategoride yarışmaların olacağı TEKNOFEST’te, Iğdır Üniversitesinden iki proje finalde yer aldı. Iğdır Üniversitesinin ‘Faj Avcıları’ takımı, ‘Biyoteknoloji ve İnovasyon’ kategorisinde “Clostridium Kaynaklı Hayvan Hastalıkları Tanısında Bakteriyofaj Tabanlı Biyosensör Geliştirilmesi” adlı proje ile büyük ödülü almayı hedefliyor. Takım kaptanlığını doktora öğrencisi Velat Kızıl’ın yaptığı projenin danışmanlığı ise Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş yürütüyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın da yer aldığı takımda Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ertaş Oğuz, Dr. Öğr. Üyesi Medine Çotak ve Nejdet Çeri bulunuyor.

Iğdır Üniversitesinin bir diğer projesi ise “Tarım Teknolojileri” kategorisinde yarışıyor. Prof. Dr. Sefa Altıkat’ın danışmanlığındaki “Seralarda Otomatik Işık Şiddeti Yoğunluğu Kontrolüne Yönelik Yapay Zekâ Tabanlı Uygulamanın Geliştirilmesi” adlı projenin takım kaptanlığını Arş. Gör. Hasan Kaan Küçükerdem yürütüyor. Öğr. Gör. Alper Gülbe, Öğr. Gör. Metehan Günde ve doktora öğrencisi Alperay Altıkat’ın da yer aldığı “Iğdır Biyosistem” takımının projesi, örtü altı üretimde yapay aydınlatma sistemleri için enerji verimli bir ünite tasarımı, kamera ile bitkinin büyüme döneminin tespiti, LDR ile güneşten gelen ışık miktarının belirlenmesi ve ML ile bitkinin büyüme evresinin ve ışık ihtiyacının belirlenmesi gibi konuları içeriyor.