Iğdırlı öğrencilerden Milli Savunma Bakanı Güler'e anlamlı ziyaret

Ata’ya Saygı Nöbetini Canlandıran Iğdırlı öğrenciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tahta tüfeklerle "Atatürk’e Saygı Nöbeti" tutan ve bunu da bir video ile yayımlayan Iğdırlı öğrencileri Milli Savunma Bakanlığında ağırladı. Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulunda okuyan 5 öğrenc, yayınladıkları video sonrası Bakan Yaşar Güler tarafından Ankara’ya davet edilmişti.

Dün öğretmenleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gül Ali ve Hüseyin Sevgül bugün de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Bakan Güler, öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi.