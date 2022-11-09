İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama

Kırıkkale’nin İğneada açıklarında denizde avlanmaya çıkan balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken teknenin altında delik açıldı.

Olay, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında meydana geldi. Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesi denizde balık avlarken patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken teknenin ön kısmının altında delik açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı’na çekildi. Patlamanın neden olduğu araştırılıyor.