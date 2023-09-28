İGSAŞ, ISO 500 listesinde üç basamak ilerleyerek 87'nci oldu

İGSAŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde üç sıra birden ilerleyerek 87’nci oldu. Başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Bir önceki yıl olduğu gibi, bu yıl da gübre sektörünün en çok satış yapan şirketlerinden olduk. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin yer aldığı listede net satışlarda 48’inci sıraya yükseldik. Yeni yatırımlarımızla birlikte çok daha hızlı bir büyümeye imza atacağız ve sanayinin liderleri arasındaki yerimizi güçlendireceğiz” dedi.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde gübre sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ), İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin performansını gösteren ISO 500 2022 listesinde üç sıra birden yükselerek 87’nci oldu. 50 yılı aşan geçmişi boyunca Türkiye sanayisine ve tarımına katkı sağlamak için üretim ve yatırımlarına devam eden İGSAŞ, bir önceki yıl, ‘100’ler Kulübü’ arasına girerek önemli bir başarıyla imza atmıştı. Şirket, aynı başarısını geçen yıl da sürdürdü ve 87’nci sıraya yükseldi.

İGSAŞ, net satışlar sıralamasında ise 52’nci sıradan 48’inci sırada yer buldu. Dünya ekonomisinin Covid-19 salgını, jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon gibi sorunlar yaşadığı bir yıl da büyük bir başarıya imza attıklarını belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “ISO 500 listesindeki yerimiz, tüm zorluklara karşın istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüzün en önemli göstergesi. Zor zamanlarda da çiftçimizin yanında olduk, en doğru ürünü en doğru şekilde kullanarak verimlerini artırmalarını sağlamaya çalıştık. Bu çabalarımızın karşılığını da istikrarlı bir şekilde büyüyerek alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında böylesi bir başarıya imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm iş arkadaşlarıma, paydaşlarımıza ve bize her zaman güvenen çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Kocaeli, Samsun, Kütahya ve Hatay’da yeni tesisler kuruluyor

İGSAŞ’ın bu yıl yeni yatırımlara başladığını da belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz tarımı ve sanayisi için çok önemli ürün gruplarında kapasite artırımı yapacağız ve tesislerimiz devreye girdiğinde ülkemizin ithal etmek zorunda kaldığı bazı ürünleri ikame ederek yurt dışına döviz çıkışını azaltacağız. Kocaeli’de yapacağımız üre yatırımımızla yılda 560 bin ton olan üretim kapasitemize 630 bin ton daha ekleyeceğiz. Böylece Türkiye’nin tek üre üreticisi olarak bu alandaki pazar payını ikiye katlayıp yüzde 30’a çıkararak, yılda 500 milyon dolarlık ithalatı ikame etmiş olacağız. Bir diğer yatırımımız ise amonyak tesisi kapasitesine yıllık 400 bin ton eklemek olacak. Ayrıca Kütahya ve Samsun’da da yeni yatırımların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Samsun’da 220 bin tonluk organomineral ve kompoze gübre tesisimiz, 2024 başında devreye girecek. Kütahya’da şu anda Türkiye’de üretilmeyen farklı, katma değeri yüksek bir gübre üretmeyi hedefliyoruz. Son yatırımız ise deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak için alındı. İskenderun’da 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre tesisi kuracağız. Burada da yasal süreçler bitmek üzere, bu yıl içinde inşaata, gelecek yıl da üretime başlamayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlarımız devreye alındığında Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi olacağız. Gelecek yıl sonunda üretime başlamayı planlıyoruz.”