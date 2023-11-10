İGSAŞ, Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İGSAŞ ile Kocaeli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşmayla iki kurum arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanında ortak projeler yürütülecek. Bu iş birliğiyle aynı zamanda ülkenin ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gübre sektörünün önde gelen firmalarından İGSAŞ, nitelikli iş gücünün kazandırılması ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi ile üniversite-sanayi iş birliğinde bir çalışma başlattı. İki kurum arasındaki iş birliği protokolü, 9 Kasım 2023 tarihinde İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından imzalandı.

Kocaeli’de gerçekleştirilen protokol töreni; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, SEM Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, TTO Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan, Dr. Bahar Kutluk ve İGSAŞ yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İki kurum arasında yapılan protokolde, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlanması, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, öğrencilere staj imkânı, İGSAŞ çalışanlarına yüksek lisans ve doktora imkânı sunulması amaçlanıyor.

Protokol aynı zamanda, tarafların bilimsel ve teknolojik araştırmaların yanı sıra ortaklaşa eğitim çalışmaları yapmasını, laboratuvar, test ve karakterizasyon altyapılarının karşılıklı kullanımını kapsıyor. Makale, bildiri, patent gibi konularda da tarafların hukuki haklarını da koruyucu hükümler bulunuyor.

"Akademik bilgi ile sanayinin gücünü birleştireceğiz"

İmza töreninde konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Akademi dünyasının en seçkin temsilcilerinden birisi olan Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu protokolün üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin gücünün birleştirilerek şehrimize, ülkemize, bilimsel ve teknolojik faydalar sağlayacağına inanıyorum. Akademik ve bilimsel bakış açısıyla birlikte üniversite öğrencilerimizin dinamizmini iş dünyamızla buluşturacağız. İGSAŞ olarak, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi küresel ölçekte nitelikli, topluma ve ülkeye faydalı, ulaşmak istedikleri hedeflere hazırlanmış bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize başarılı ve verimli bir süreç diliyorum” ifadelerini kullandı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Kocaeli Üniversitesi’nin iş dünyası ile kurduğu iş birliğine bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “İGSAŞ ile çok kapsamlı ve son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokol imzaladık. Hayata geçireceğimiz Ar-Ge çalışmaları, staj imkanları ve özel projeler sayesinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz iş dünyasıyla çok daha yakın çalışma imkanı elde edecek. Kocaeli Üniversitesi olarak, üniversite-sanayi iş birliğini her zaman ön planda tutuyor ve çok değerli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu kıymetli ortaklıklarından dolayı başta Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Yıldız’a, İGSAŞ Genel İlkay Ünal’a ve İGSAŞ yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.