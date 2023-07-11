İGÜ'den 'Erişilebilir ve Temiz Enerji' kategorisinde önemli başarı

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2023 açıklandı. Yapılan sıralamada, 112 ülkeden bin 591 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl ilk defa yer aldığı “Erişilebilir Temiz Enerji” kategorisinde, Türkiye üniversiteleri arasında 12’nci sırada yer alarak başarıya imza attı.

İngiltere merkezli, dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2023 sıralamasında yer alan bin 591 üniversitenin başvuru yaptığı listede İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) başarısı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda altı farklı kategoride derecelendirildi. Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2023 listesinde bu yıl ilk defa “Erişilebilir Temiz Enerji” kategorisinde yer alan İGÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 12’nci sırada derecelendirildi.

6 farklı kategoride derecelendirildi

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) kapsamında belirlediği 17 alandaki kategori doğrultusunda gerçekleştirilen sıralamada, İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim alanındaki çalışmaları, yenilikçi projeleri ve topluma yönelik sağladığı katkılar ile 6 farklı kategoride derecelendirildi. İGÜ;

- SDG-7 Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde Türkiye’de 12’nci, dünya genelinde 201-300,

- SDG-10 Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde Türkiye’de 12’nci, dünya genelinde 301-400,

- SDG-8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde Türkiye’de 14’üncü, dünya genelinde 401-600 olarak derecelendirilerek, önemli başarılara imza attı.

“Her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriyoruz”

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne göre ekolojik, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı sıralamayla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek, çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriyoruz. Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalarda bulunurken; enerji ve atık yönetimi kapsamında evrensel bir sorumluluk bilinciyle ilerleyerek; ‘Enerji ve İklim Değişikliği’ ile ilgili öne çıkan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’ın öncülüğünde üniversitelerin sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüsler olmasında ve üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının devreye girmesini bizler de yaptığımız çalışmalarla destekliyoruz. Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde aldığımız derece bu nedenle bizim için çok kıymetli. Üniversitemizde, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında; atık yönetim sisteminin daha etkin yürütülmesi, yağmur hasadı, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarındaki interaktif faaliyetler ile gelecek yıllarda daha üst seviyelerde yer alacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.