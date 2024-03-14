İGÜ'den, Irak'ta öne çıkan 3 üniversiteye ziyaret

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Irak’ta bulunan Bağdat Üniversitesi, Mustantsiriyah Üniversitesi ve Al Hikma Üniversitesi arasında Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişmesi ve çeşitli iş birliklerinin oluşturulması kapsamında görüşme sağlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Deyirmenci ve Eğitimci Ferhat Şahin, Webometrics sıralamasında Irak’ta 1’inci olan Bağdat Üniversitesi, 3’üncü olan Mustantsiriyah Üniversitesi ve Al Hikma Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Irak Yükseköğretim Bakanlığı ve Irak’ta bulunan üç üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcıları ve Senato Üyeleri ile görüşme gerçekleştirilmesinin yanı sıra; Prof. Dr. Arda Öztürkcan, Mustantsiriyah Üniversitesi Televizyonu’na röportaj vererek İGÜ ve muhtemel akademik iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Irak ilişkilerinin gelişmesi için önemli adımlar atıldı

‘Araştırma Üniversitesi’ vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları, 2023 yılı ikinci yarı verilerinde dünya üniversiteleri arasında 2 bin 329’uncu sırada listelenirken Türkiye’deki 209 Yükseköğretim kurumu arasında 56’ncı sırada yer almıştı. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda son üç yıl içindeki yükselişini sürdüren İGÜ; bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda yaptığı hamlelerle küresel ölçekte başarılar sağlarken uluslararası alanda da iş birlikleri ve projeler oluşturuyor. Bu kapsamda, Irak’ta Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda öne çıkan üniversitelerle görüşme sağlayan İGÜ, Türkiye ve Irak ilişkilerinin gelişmesi için önemli adımlar attı.

“Irak ve Türkiye öğrencilerinin vize problemleri konuşuldu”

İkili iş birliği, bilimsel çalışmalar ve öğrenci-akademisyen transferlerine yönelik konulara yer verilen görüşmelerde; 750 Iraklı öğrencisi bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 2023 itibari ile giriş yapan Iraklı tüm öğrenciler için uygulamaya aldığı denklik konusuna yer verildi. Irak ve Türkiye öğrencilerinin vize problemleri Türkiye Büyükelçiliği’nde, Sorumlu Konsolos ile görüşüldü.