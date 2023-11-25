İGÜ DHF tarafından 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar' sempozyumu düzenlendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu düzenlendi. Alanında uzman isimler, diş hekimliği alanında çeşitli konularda kapsamlı ve bilgilendirici güncel yaklaşımları anlattı.

İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi (DHF), 2. sempozyumunu düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda, Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday ve sempozyum moderatörü DHF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Mihmanlı konuşma gerçekleştirdi. Sempozyumda, alanında uzman isimler çeşitli konularda kapsamlı ve bilgilendirici güncel yaklaşımları aktardı.

“Büyük projeleri bilimin ışığında hayata geçireceğiz”

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar” sempozyumuna çok değerli hocaların katkı sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, “Erciyes Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’ne sempozyuma olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tarz bilimsel etkinliklerle; ülkeye, topluma ve insana bilim yoluyla katkı sağlayarak ilerlemek bizim önceliğimiz. Diş Hekimliği Fakültemiz kurulalı çok kısa bir zaman oldu. Akabinde; hem öğrencilerimizin uygulamalı eğitim göreceği hem de topluma fayda sağlayan en son teknolojiyle donatılmış İGÜ Diş Hastanesi’ni de açtık. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında önemli bir yere sahibiz. Sağlık teknolojisi ve mühendislik alanında yapacağımız atılımlar ile yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma altyapısı ve disiplinler arası çalışmalar ile Türkiye’de sağlık teknolojisi alanında mühendisler ve sağlıkçıların iş birliği yapmasını istiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, teknoloji merkezimiz İGÜ TEKMER’de 20 firma var. Akademisyenler ve sanayi arasındaki bir ara yüz olarak İGÜ TTO iş birliği faaliyetlerimizi devam ettiriyor. Mühendisler ve sağlıkçıları bir arada çalıştırıp, teknoloji üretme konusunda kararlıyız. Onun için diğer üniversitelerdeki bilim insanlarını da bu ekosisteme dahil etmemiz gerekiyor. Türkiye savunma sanayisinde nasıl bir hamle yaptıysa, bunu sağlık teknolojisinde de yapabiliriz. Ülkemizin araştırma ve geliştirme alanındaki potansiyelinin farkındayız ve bizler de bu yönde sinerji oluşturarak büyük projeleri bilimin ışığında hayata geçireceğiz” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu ile bilimsel faaliyetlere devam ettiklerini ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, “Sempozyumumuzda diş hekimliğinin önemli bir konusu var. İmplantoloji konusunda son yıllardaki yenilikleri hocalarımız bizlere aktaracaklar. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“İmplant Cerrahisinde Kemik Kazanım Yöntemleri” ve “Khoury Tekniği” anlatıldı

“İmplant Cerrahisinde Kemik Kazanım Yöntemleri”ni anlatan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Dolanmaz, 2000’lerin başında yapılan implantla bugünkü arasında ciddi bir fark olduğunu belirtti. Dolanmaz, “O zaman implantı kemiğin içerisine koyuyorduk ve iyileşmesini bir başarı olarak kabul edip, onun üzerine de protez yapmaya çalışıyorduk ama bugün hadise tam tersine döndü. Bunca yıllık deneyimimden şunu anladım; ne kadar güzel bir cerrahi yaparsanız yapın, üstüne çok iyi bir protez yapılmazsa yaptığınız hiçbir işe yaramıyor” diyerek güncel yöntemleri kapsamlı şekilde anlattı.

“Khoury Tekniği”ni anlatan Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Özel, uzun dönemde implantın diş eti altında ortaya çıkardığı durumlara değindi. Özel, yanlış bir implant uygulamasının daha sonrasında kemik kaybına yol açabileceğini ifade ederek Khoury Tekniği hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

“İmplantın kemik içerisinde ne kadar sıkı pozisyonda olduğu bizim başarımızı etkiliyor”

“Tam Dişsiz Hastalarda Dijital İş Akışı ile Hemen Yükleme Prensipleri” konusunu aktaran Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Kılıç, firmaların ve üniversitelerin bu konu ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kılıç, “Bununla alakalı çok başarılı sonuçlarımız olduğunu söyleyebilirim. Yükleme protokolü dediğimiz zaman, 3 tane yükleme protokolümüz var. Bir tanesi, implantı yaptıktan hemen sonra ilk 1 haftalık süreçte protezi yapıyorsak buna hemen yükleme protokolü uyguluyoruz. 1 haftayla 2 ay arasında yükleme protokolüne erken yükleme protokolü; konvansiyonel yükleme protokolü de 2 ay tamamlandıktan sonraki yaptığımız. İmplantlarımızı yerleştirdikten sonra, hemen yükleme yapabilmek için implantın kemik içerisinde ne kadar sıkı pozisyonda olduğu bizim başarımızı etkiliyor” dedi ve konuyla ilgili güncel yaklaşımları aktardı.

“Daha hızlı operasyonlar ve ameliyatlar, hassas planlamalar yapılabilir oldu”

Dental Akademi Kurucusu Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, “İmplant Üstü Protezlerde Uzun Dönem” konusu ile ilgili kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirdi. Üşümez, “Protezin takıldığı gün, sıfır bir arabayı teslim aldığımız gün. Zaman içerisinde o protezler hem yıpranıyor, hem yaşlanıyor” diyerek, protezlerde ne tip sıkıntılar yaşandığından bahsetti.

“İmplantolojide Dijital İş Akışında Basit Protetik Çözümler” başlıklı bilgilendirici bir sunum gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Özel, “İşlemlerimiz laboratuvar işlemi gerektiriyor. Biz protez hekimleri olarak dijital diş hekimliğinde neler sağlayabiliyoruz diye baktığımızda; tedavin öngörülebilmesini, klinik adımlarının basitleştirilmesini, hızlı ve kolay iletişim sağlıyoruz. Bir de bununla birlikte, dijital tasarımlarla kullanılabilecek parça ve malzeme sayısı arttı. İmplantoloji için değerlendirirsek ilk önce cerrahi aşamasında dijitalleşme, bir de prototatif aşamasında dijitalleşmeden bahsedebilir olduk. Cerrahi aşamada daha hızlı operasyonlar ve ameliyatlar, hassas planlamalar yapılabilir oldu. Basitleştirilmiş yaklaşımlar sunar olduk. Prototif aşamaya geldiğimizde ise hasta konforunu artırdık çünkü ölçü malzemesini hasta ağzına yerleştirme durumu kalmadı ve farklı prototif çözümler sağlar olduk” şeklinde ifade ederek bilimsel güncel yaklaşımları aktardı.