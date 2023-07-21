İGÜ'lü 10 bin 397 öğrenci mezuniyet keplerini attı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Lisans, lisansüstü ve ön lisans programlarından mezun olan 10 bin 397 öğrenci mezuniyet keplerini attı.

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 14’üncü dönem mezunlarını 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu’nda yapılan törenlerle geleceğe uğurladı. Lisans, lisansüstü ve ön lisans programlarından mezun olan 10 bin 397 öğrenci, heyecanlarını ve mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

“İGÜ öğrencisi iş arayan değil, işveren olsun istiyoruz”

14’üncü dönem mezuniyet töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmaları ile başladı. Her zaman, İGÜ ailesi olarak mezunlarının yanında olduklarını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın evrensel değerler içerisinde olmasını, dünya insanı olmasını istiyoruz. Bunun için sizleri, uluslararası platformda eğitim hedefli yurt dışına göndermeye hazırız. İdealinizde bir proje varsa, gelin onları hayata geçirelim. Aynı zamanda; İGÜ öğrencisi iş arayan değil, işveren olsun istiyoruz. Gelin işinizi biz kuralım. Türkiye’ye katma değer sağlamak için, yenilikler içerisinde koşalım. Sizinle gurur duyuyoruz. İstikbalimiz, sizlerin elinde. Bizim için çok değerlisiniz.” dedi.

“İGÜ farkını sahada da gösterin”

Yürüttüğü uluslararasılaşma politikası ve global projelerle öne çıkan İGÜ’den bu yıl 1069 uluslararası öğrenci mezun oldu. Kaliteli eğitim ve kaliteli araştırmayı misyonları hâline getirdiklerini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “İGÜ’den mezun olan 49 bin mezunumuz var. Şimdi, sizler de onların arasına katılıyorsunuz. Sizler de 49 bin mezunumuz gibi, ülkemizin ve insanlığın hizmetinde çalışmalar yapacaksınız. Burada aldığınız eğitimi, sahada göstereceksiniz. Sizden istirhamım şudur; İGÜ farkını sahada da gösterin. Mezunlar Platformumuzla iletişiminizi kesmeyin. Biz, her türlü desteği vermeye hazırız. Bir üniversite, mezunlarıyla ayaktadır. Ülkemizin ve dünyanın sizlere ihtiyacı çok fazla. Biz, hedefimizi ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak belirledik ve nitekim bunu başardık ve daha da üst seviyeye çıkaracağız. Son verilerde, TÜBİTAK’ın yayımladığı ‘Yetkinlik Haritası’nda İGÜ, 17 bilim alanında ilk 3’te. Araştırma yoğunluğu olarak da Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10’dayız. Üniversitemizde fakülte programlarının yüzde 85’i, tüm programların ise yüzde 50’si uluslararası akreditasyona sahip. İnovasyon ve teknoloji diyoruz her zaman. İnovasyonu sadece teknik alan gibi düşünmeyin. Sosyal alanda da inovasyon yapacaksınız. Teknikte, sosyal alanda ve sanatta sizden fark istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de, en fazla uluslararası akreditasyona sahip 1’inci üniversite olduklarını belirten Şahin, bununla gurur duyduklarını ifade ederek; İGÜ’de eğitim gören 6 bin uluslararası öğrenciyle de Türkiye’de zirvede olduklarını sözlerine ekledi.