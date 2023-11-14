İGÜ'lüler, yardıma muhtaç evcil hayvanlar için çalışıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yardıma Muhtaç Evcil Hayvanların Yeni Yaşamlarına Geçiş Sürecini Destekleme” sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı Kurtaran Ev Derneği ziyareti ile gerçekleşti. İGÜ akademisyenleri ve öğrencileri, yardıma muhtaç evcil hayvanların barınaklarının mekânsal anlamda iyileşmesine katkıda bulundular.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde faaliyet gösteren Kurtaran Ev Derneği bünyesinde geçici bir süre misafir edilen yardıma muhtaç evcil hayvanlar için geliştirilen proje, evcil hayvanların yeni yaşam alanlarına geçiş sürecine katkı sağlayabilmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tr&İng) ve İç Mimarlık Bölümleri tarafından organize edilen “Yardıma Muhtaç Evcil Hayvanların Yeni Yaşamlarına Geçiş Sürecini Destekleme” sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı kapsamında, projede yer alan öğretim elemanları Öğr. Gör. Selcen Nurcan Keskin Urmak, Öğr. Gör. İbrahim Erol, Öğr. Gör. Minel Kurtuluş, Arş. Gör. Tuğçe Öztürk, Arş. Gör. Mustafa Dallı ve öğrencilerin destekleriyle gerçekleştirildi. Kurtaran Ev Derneği tarafından ikinci bir yaşam şansı verilmek istenen yardıma muhtaç kedi ve köpeklerin barındığı geçici yaşamlarının mekânsal dokunuşlarla iyileştirilmesi, sahiplendirilme şanslarının artırılabilmesi için de fotoğraf çekimi yapılarak, beslenme süreçlerinde de gönüllülere destek sağlandı.

Projenin bir sonraki etabında evcil hayvanların fotoğrafları sergilenecek

Proje yürütücüleri Öğr. Gör. Selcen Nurcan Keskin Urmak, Öğr. Gör. İbrahim Erol, Öğr. Gör. Minel Kurtuluş ve öğrenciler Kurtaran Ev Derneği’ne giderek, orada bulunan ve yenilemeye ihtiyaç duyulan alanları (metal çitler, duvarlar vb. gibi) boyadılar ve yardıma muhtaç evcil hayvanların barınaklarının mekânsal anlamda iyileşmesine katkıda bulundular. Boyama etkinliği esnasında ise Arş. Gör. Okan Kırbacı tarafından gerçekleştirilen profesyonel fotoğraf çekimi ile evcil hayvanların sahiplendirilmesinde görünürlüklerinin artırılması amaçlandı. İlgili sosyal sorumluluk projesinin ikinci ve üçüncü adımları ise yardıma muhtaç evcil hayvanların beslenmesi ve ilgili etkinliklerde çekilen fotoğrafların sergilenmesi olacak.