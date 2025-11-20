İGÜ, THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları 2026'da 401-500 bandında yer aldı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Bilim Bursiyerleri ile iş birliği içinde hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları 2026 sonuçlarında 401-500 bandına yerleşerek başarıya imza attı.

Disiplinlerarası Bilim alanında açıklanan 2026 sonuçlarında, 94 ülkeden 911 üniversite değerlendirmeye alınırken, Türkiye’den 82 üniversite listeye girmeyi başardı.

Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan İstanbul Gelişim Üniversitesi ise disiplinlerarası araştırma üretimi, yayın kalitesi, bilimsel etki ve uluslararası ortak çalışmalar alanlarında gösterdiği performansla küresel ölçekte dikkat çekti.

THE başarı grafiği yükselmeye devam ediyor

Disiplinlerarası Bilim alanında elde edilen 401-500 bandındaki derece, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin THE sıralamalarındaki istikrarlı yükselişinin yeni bir göstergesi oldu.

Geçtiğimiz dönemde açıklanan THE Dünya Üniversite Sıralamaları 2026 sonuçlarında 1001-1200 bandında konumlanan üniversite, özellikle araştırma kalitesi, yayın etkisi ve uluslararası ortak çalışmalar alanlarında kaydettiği gelişimle uluslararası değerlendirme sistemlerinde dikkat çekmişti.

Yeni açıklanan Disiplinlerarası Bilim sonuçları ise üniversitenin bilimsel üretimdeki ivmesini sürdürdüğünü ve araştırma politikalarının küresel ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları 2026 ile İGÜ, THE tarafından yayımlanan tüm sıralamalarda yer alan bir yükseköğretim kurumu olarak konumlandı. Bu sonuç, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun, akademik üretim kapasitesinin ve uluslararasılaşma stratejisinin küresel ölçekte teyit edildiğini gösteriyor.

"Bu başarı, bilimsel üretim gücümüzün somut bir sonucudur"

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Times Higher Education Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları 2026’da 401-500 bandında yer almak, üniversitemizin bilimsel üretim gücünün ve disiplinlerarası yaklaşıma verdiği önemin somut bir sonucudur. İlk kez değerlendirildiğimiz bu alanda listeye girmek, küresel akademik rekabet içinde doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Araştırma ekosistemimizi güçlendiren her adım, uluslararası görünürlüğümüzü pekiştiren stratejik bir kazanımdır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak araştırma kapasitemizi artıran, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve disiplinlerarası bilgi üretimini destekleyen bütüncül bir vizyonla ilerliyoruz. Bilimsel verimliliği, araştırma kalitesini ve yenilikçi uygulamaları merkeze alan bu yaklaşım, küresel ölçekte sürdürülebilir bir akademik başarı yakalamamızın temelini oluşturuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuzu yürekten kutluyorum."