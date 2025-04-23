İHA canlı yayınında deprem
İstanbul'da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan canlı görüntüleri aktardığı esnada 6.2'lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Deprem anında yaşanan sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.
İstanbul’da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan canlı görüntüleri aktardığı esnada 6.2’lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Deprem anında yaşanan sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.
İstanbul’da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan yaşanan hareketliliği görüntüleri aktardığı esnada 6,2’lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde deprem esnasında meydana gelen sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.