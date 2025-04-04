İHA Muhabiri Zöhre Alagöz'e 'Yılın En İyi Savunma Muhabiri' ödülü

Bu yıl 18. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı muhabiri Zöhre Alagöz ile "Yılın En İyi Savunma Muhabiri ödülüne layık görüldü. Ödülü terörle mücadelede can veren aziz şehitlere ithaf eden Alagöz, Vatan, bayrak ve millet sevgisi için görev yapan kahraman askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve savunma sanayinde emek harcayan mühendislerimizin çalışmalarını görünür kılmak, benim için bir onurdur" dedi.

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", dün gece sahiplerini buldu. Törende, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle layık görüldü. Gece de 60 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Zöhre Alagöz Türk savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerin gelişimini kahraman askerlerin ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına yönelik yaptığı haberler ile "Yılın En İyi Savunma Muhabiri" ödülüne layık görüldü.

TGRT Haber Spikeri Mehmet Ali Ayanoğlu’da "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Haber Spikeri" ödülüne layık görüldü.

Törende konuşan Hayat dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödüllerinde her yıl farklı alanlarda ve kategorilerde başarı elde etmiş isimleri ödüllendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Mesleğimi milli bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyorum"

Mesleğini milli bir görev ve sorumluluk olarak kabul ettiğini belirten İhlas Haber Ajansı Muhabiri Zöhre Alagöz, "İhlas Haber Ajansı ailesine, kıymetli Bölge Müdürlerimiz Ömer Faruk Aydemir ve Oğuzhan Güven’e, ayrıca en büyük destekçilerim olan sevgili anneme ve babama içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ben, mesleğimi sadece bir iş olarak görmüyor; aynı zamanda milli bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyorum. Vatan, bayrak ve millet sevgisi için görev yapan kahraman askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve savunma sanayinde emek harcayan mühendislerimizin çalışmalarını görünür kılmak, benim için bir onurdur. Savunma alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için gece gündüz emek veren mühendislerimize ve bu alana gönül veren herkese minnettarım. Bu anlamlı ödülü, fedakarlıklarını asla ödeyemeyeceğimiz, terörle mücadelede can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı.