İHA muhabirine teşekkür plaketi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü tarafından, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’ya yaptığı haberlerle spora ve sporcuya destek olduğu için teşekkür plaketi verildi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, Darıca, Gebze, Çayırova ve Dilovası ilçelerinden yaptığı haber çalışmalarıyla spora ve sporcuya destek veren İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’ya teşekkür plaketi takdim etti. Ergül, gençlerin çeşitli spor dallarında müsabakalara hazırlanırken ve müsabakalardan galibiyetle dönmelerinin ardından yapılan haber çalışmalarının, sporculara motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Ergül, spora ve sporcuya her zaman verdikleri desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı’na teşekkürlerini iletti.

"Bütün spor organizasyonlarımızda hep yanımızda oldun"

Hüsamettin Ergül, "Mustafa Uslu, İhlas Haber Ajansı olarak Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’ne hep destek verdi. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bütün spor organizasyonlarımızda hep yanımızda oldunuz. Hem belediye başkanımız hem de bizler Mustafa Uslu kardeşimize ve İhlas Haber Ajansı’na minnettarız. Yapılan haber çalışmaları, özellikle sporu amatör olarak yapan genç kardeşlerimize motivasyon kaynağı oluyor. İhlas Haber Ajansı’na spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.