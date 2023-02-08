İHA muhabirleri fark etti, 45 saat sonra 2 kişi sağ kurtarıldı

Hatay’da çöken binadan gelen sesleri duyan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin ekipleri çağırmasıyla enkazda mahsur kalan 2 genç kız 45 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay’da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam ediyor. İlçede çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken bölgede görev yapan İHA muhabirleri, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bir enkazdan ses duydu. Bunun üzerine başka bir enkazda çalışan ekiplere ulaşan muhabirler, ekipleri ses gelen çöken binaya yönlendirdi. Hemen çalışmalara başlayan kurtarma ekipleri enkazdan 2 genç kızı çıkardı. 18 yaşındaki Rim ile 19 yaşındaki Beyan isimli Suriyeli uyruklu olduğu öğrenilen genç kızlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.