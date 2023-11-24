İHA'nın gündeme getirdiği kahraman otobüs şoförüne EGO Genel Müdürlüğü'nden plaket

Ankara'da darp edilen genci otobüsüne alarak kurtaran özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Fevzi Bolatbaş'a Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından plaket taktim edildi.

İHA'nın gündeme getirdiği kahraman otobüs şoförüne EGO Genel Müdürlüğü'nden plaket
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’da darp edilen genci otobüsüne alarak kurtaran özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Fevzi Bolatbaş’a Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından plaket taktim edildi.

7 Kasım’da meydana gelen olayda, ÖHO şoförü Fevzi Bolatbaş, bir grup kalabalığın darp ettiği genci otobüsüne alarak kurtarmıştı. EGO Genel Müdürlüğü, Bolatbaş’ın örnek davranışına kayıtsız kalmadı. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Bolatbaş’ı makamında ağırlayarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Olcay Erdal ile birlikte plaket takdim etti. Programda Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök ile özel halk otobüsü temsilcileri de hazır bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Özel halk otobüsü şoförü Fevzi Bolatbaş’ın örnek davranışını İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmişti.