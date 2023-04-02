İHA ve SİHA'larda yerli yağ kullanılıyor

Türkiye, petrole dayalı ürünlerde son yıllarda dünyadaki yerini hızla yukarıya taşıyor. Pandemi ile birlikte dünya genelinde ürün ve hizmet talebi, tüketici davranışları, enerji kullanımı, tedarik zincirleri ve teknoloji ihtiyaçlarında yaşanan değişim ve dönüşüm; insan yaşamını, şirketleri, sektörleri ve tüm dünya ekonomisini yeniden şekillendirdi. Enerji sektörü, değişimin merkezinde yer alan sektörlerden biri.

Türkiye’nin madeni yağ sektöründe son beş yıllık dönemde büyüme ivmesini koruduğunu belirten Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, savunma sanayiinde İHA ve SİHA’larda da yerli madeni yağın kullanımının arttığını dile getirdi. Aktaş, sektörde yakalanan bu büyüme ivmesini yukarı taşımak için piyasayı desteklemek amacıyla madeni yağ ithalatına ek vergi getirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Savaş sonrası Rusya’ya uygulanan ambargodan dolayı alternatif arayan ülkelerin dönmesiyle, Türkiye’nin madeni yağ sektöründe hem üretim hem de ihracatta dünyada 16. sıraya yükseldi. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde de ihracat artışının sürdüğünü belirten Aktaş, "İlk iki ayda madeni yağ piyasası 2022’nin verilerini geçti. Artık uçak yağını üretebilecek madeni yağ tesislerimiz var. Yani bizler madeni yağ konusunda ne Avrupa’nın ne de Amerika’nın gerisindeyiz. Şu anda iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yıl Rusya’ya madeni yağ ihracatının artacağını gözlemledik. Bu doğrultuda 2023 yılında Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere olan ihracatımızda da artış olacaktır. ABD ve Güney Amerika Ülkeleri’nin ise sektörün yeni ihracat rotaları olacağını vurgulayabilirim. 2023 yılında 2022 yılının

üzerinde bir ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatımızı artırmak önemli ama değişen dünya pazarlarına uyum sağlamak istiyorsak katma değerli ürün ihraç etmenin peşinde olmalıyız. Savunma sanayiinde, İHA ve SİHA’larda da yerli madeni yağın kullanımı arttı. Yerlileşme, millileşme safhasında sektörümüzün öneminin farkına varıldı. Türkiye; Ar-GE ve Ür-Ge’lerle birlikte global teknolojiyi yakaladı. Savunma sanayiindeki yerlileşme kapsamında biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsansız hava araçları, helikopter ve yeni üretilen silahların yağlarıyla ilgili tamamlanmış projelerimiz var. Ama aynı zamanda devam eden projeler de bulunuyor. Yurtiçinde bu yağları üretmek suretiyle cari denge üzerinde de olumlu bir etki yapıyoruz. Şu an uluslararası standartlarda üretim yapabiliyoruz" dedi.