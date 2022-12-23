İHA'ya yılın haber fotoğrafı ödülü

İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmet Şentürk’ün Uludağ göller bölgesinde çektiği bir fotoğraf, yılın en iyi haber fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Gazeteciliğin yanında 30 yıldır doğa sporları ile uğraşan doğa sevdalısı İsmet Şentürk’ün Uludağ’ın zirvesinde donmuş gölleri dron ile ölümsüzleştirdiği fotoğraflarından biri İstanbul’daki bir lisenin öğrencileri tarafından organize edilen Karga İletişim Ödülleri yarışmasında yılın en iyi haber fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Öğrencilerin daveti üzerine Bursa’dan İstanbul’a giden Şentürk, ödülünü lise öğrencilerinin elinden aldı. Gazeteciliğin yanında 30 yıldır doğa ve doğa sporları ile ilgilendiğini anlatan İsmet Şentürk, "Uludağ benim evim. Ödül aldığım fotoğrafı da buz tutan göller bölgesinde çekmiştim. Fotoğrafımın gençler tarafından ilgi görmesi beni son derece mutlu etti ve buraya kadar büyük bir keyifle geldim. Gençlerin yüreğinde yer bulmak gerçekten mutluluk verici" diye konuştu.