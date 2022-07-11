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İHH Gönüllüleri Togo'da kaza geçirdi: 3 ölü, 2 yaralı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Togo'da bulunan ekip üyeleri trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHH Gönüllüleri Togo'da kaza geçirdi: 3 ölü, 2 yaralı
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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Togo’daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç Namasila şehrinde kaza yaptı. Trafik kazasında araçta bulunanlardan Bursa İHH Personeli Ercan Aksoy, İHH Gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togolu İHH Gönüllüsü İbrahim Chabane hayatını kaybetti. Diğer gönüllüler Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar başkent Lome’deki bir hastaneye sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu’nun naaşları resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilecek.

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İHA
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