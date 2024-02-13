İhlas Haber Ajansı'na 3 ödül

6 Şubat depremlerinin yakın tanıklarından muhabir ve kameramanların hatıralarını anlattığı “Sarsılma” isimli kitap tanıtımı yapıldı. Depremde sahada görev yapan gazetecilerden İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ve Volkan Kayalara ödülleri verildi.

Asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye giden gazetecilerin hatıralarını anlattığı ’Sarsılma’ isimli kitap Beyoğlu’nda Atlas Sineması’nda düzenlenen tören ile tanıtıldı. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve kitapta yazıları bulunan gazetecilerde katıldı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) katkılarıyla hazırlanan kitap felaketin yakın tanıklarından afetin boyutunu gözler önüne serdi. Kitabın tanıtım filminin gösterimi ile başlayan gecede 77 gazeteciye ödülleri verildi. İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Genel koordinatörü İrfan Altıkardeş’ teşekkür plaketleri ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri, Ahmet Faruk Sarıkoç, İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar, İhlas Haber Ajansı kameramanı Gürkan Sayın’a ödülleri verildi.

“Çok şeyler yapma anlamında önemli bir motivasyon”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "6 Şubat gecesinde yaşadığımız korku ve bugün umutla geleceğe bakma konusundaki duygularımız arasındaki zaman, acılar ve kayıplar. Hani ressamlara denir ya mutluluğun resmini çizebilir misin? Ne acının, ne 6 Şubat’ın resmini çizebilecek bir kalem var mıdır acaba? 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi diye ifade ettiğimiz bu büyük felaket inanıyorum ki biz belediye başkanlarına korkuyla umudun arasındaki çizgide umuda dair bir şeyler değil, çok şeyler yapma anlamında önemli bir motivasyon olmalı" diye konuştu.

“Önce insanız diyerek ellerini taşın altına koydular”

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Zor şartlarda görevlerini yapan meslektaşlarım aynı zamanda depremzede ve haberciydi. Önce insanız diyerek ellerini taşın altına koydular. Dünyada pek örneği olmayan bir kitaba deneyimlerini aktardılar. Bu kitap ile tarihe not düştüler. Altımızda hareketli binlerce fayın olduğu bir coğrafyada yaşarken Kahramanmaraş depremleri bizlere saha deneyimlerini önümüzdeki süreçte arzu etmediğimiz ancak beklediğimiz diğer depremlere de kılavuz olması gerekliliğini taşıyan bir kitap" dedi.