İhlas Koleji Global Schools üyesi oldu

Uluslararası alanda önemli bir adım atan İhlas Koleji, global çapta faaliyet gösteren organizasyonlarla iş birliği halinde yeni projelere hazırlanıyor.

İhlas Koleji, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni desteklemeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi taahhüt ederek, Global Schools Programı’nın üyesi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasını desteklemek amacıyla başlatılan Global Schools programı, aynı zamanda UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını destekleyen bir girişim olarak biliniyor. Harvard Üniversitesi, University College London, Hacettepe Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin katkılarıyla oluşturulmuş ve 21. yüzyıl becerilerini kapsayan küresel bir eğitim programı olan Global Schools, küresel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu üyelik sonrasında İhlas Koleji öğrencileri, dünya genelinde açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak gibi 17 farklı amaçla dünya genelindeki sosyal, kültürel ve ekolojik sorunlara yönelik projeler geliştirecekler. Bu projeler, yaşadığımız yüzyılın sorunlarına etkili ve kalıcı çözümler geliştirmek için öğrenci ve öğretmenlerden oluşan çalışma grupları tarafından yürütülecek.

Hakkı Okur: “Amacımız dünyanın sorunları için çözüm üretebilen öğrenciler yetiştirmek"

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur yaptığı açıklamada, “Amacımız evrensel bir bakış açısına sahip olan ve dünyamız için dertlenen öğrenciler yetiştirmektir. İhlas Koleji olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini akademik programımızın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. İhlas Koleji öğrencilerinin dünyanın farklı ülkelerinde benzer projeler yürüten okullarla iş birlikleri kurarak, öğrenci değişim programları ve çevrimiçi toplantılara katılma imkânı da bulacağını belirten Hakkı Okur, “Geleceğin liderlerini yetiştirmek için önemli bir adım attık” şeklinde konuştu.