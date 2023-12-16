İhlas Koleji'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden iki ödül birden

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Resim, Şiir ve Kısa Film Yarışması’nın resim kategorisinde İhlas Koleji öğrencileri Meryem Şekerci birinciliği elde ederken, Sare Görenoğlu ikinci oldu.

Geri Dönüşüm, Atık ve Çevre Temizliği konulu yarışmanın ödül töreni Bağcılar Belediyesi Başkanlık Salonu’nda yapıldı. Kategorisinde birinci olan Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrenci Meryem Şekerci’ye ödülünü İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş verirken, ikinci olan Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Sare Görenoğlu da ödülünü Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın elinden aldı.

Yarışmadan sonra konuşan Meryem Şekerci, yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Çevre kirliliğinin global bir sorun olduğuna dikkat çeken Şekerci, tüm dünya ülkelerinin bu sorunu çözebilmek adına ortak kararlar alması gerektiğini ifade etti. Aynı kategoride ikinci olan Sare Görenoğlu da ikinci olduğu için mutlu olduğunu belirterek, kendisini destekleyen okuluna ve öğretmenlerine teşekkür etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada dereceye girerek ilk iki sırayı alan Meryem Şekerci’yi ve Sare Görenoğlu’nu tebrik etti. Çevre konusunun çok hassas olduğuna dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimiz oldukça hassas olunan bir konuda duyarlılıklarını sergileyerek başarılı eserler ortaya çıkardılar ve dereceler kazandılar. Okullarımızda öğrencilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Onları çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmek bizim için çok değerlidir. Böylesine özel bir yarışmada başarı elde ettikleri için öğrencilerimizi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.